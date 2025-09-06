HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an đã vào cuộc, trích xuất camera và làm việc với nhiều người, Youtuber trong clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý xôn xao mạng xã hội

Ngày 6-9, Công an phường An Lạc (TP HCM) cho biết đang truy xét và làm rõ một số clip trên mạng xã hội liên quan đến ông Võ Vũ Linh Thanh (nghệ danh Linh Tý) vào đêm 4-9 tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4-9, bà Hồng Loan (con gái cố NS ƯT Vũ Linh) cùng một số người có đến một quán ăn ở đường số 7, phường An Lạc, TP HCM. 

Buổi giao lưu này có sự tham gia của ông Huỳnh Xuân Minh (SN 1980, Youtuber Lê Minh), doanh nhân K.L, vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm - Linh Tý cùng hàng loạt Youtuber khác,...

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý - Ảnh 1.

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý - Ảnh 2.

Công an đang vào cuộc vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

Trong lúc giao lưu ăn uống thì có sự va chạm, to tiếng của một số Youtuber. Đáng chú ý, trong các clip đăng trên mạng xã hội thì có sự xuất hiện của nghệ sĩ Linh Tý trong khung hình.

Sự việc được người dân địa phương trình báo công an. Ngay sau đó, Công an phường An Lạc đã đến hiện trường, trích xuất camera và mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ truy xét.

Phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với chị Bích Trâm để tìm hiểu sự việc thì chị nói đang ở bệnh viện và sẽ chủ động hẹn để trình bày ngọn ngành sự việc.

Riêng ông Huỳnh Xuân Minh nói với Báo Người Lao Động sự việc bắt nguồn từ drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh. 

"Quá trình tham gia drama này giữa tôi và vợ chồng chị Bích Trâm, anh Linh Tý xảy ra một số mâu thuẫn nhất định, điều này cộng đồng mạng biết rất rõ. Đêm 4-9, tôi có đến quán ăn với mục đích giao lưu với Hồng Loan và anh em thân thiết. Trong lúc ăn uống thì tôi có mời bia anh Linh Tý và sau đó là xảy ra sự việc như mạng xã hội đăng tải" - ông Minh chia sẻ.


Tin liên quan

Không giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh, phía ca sĩ Hồng Phượng cần làm gì?

Không giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh, phía ca sĩ Hồng Phượng cần làm gì?

(NLĐO) - Vừa qua, các cơ quan chức năng đã có kết quả giám định và không thể giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh, vậy phía ca sĩ Hồng Phượng cần làm gì?

Ca sĩ Hồng Phượng lên tiếng về thông tin bồi thường 1 tỉ do khách ngộ độc

(NLĐO) - Ca sĩ Hồng Phượng cho biết việc xuất hiện thông tin không đúng sự thật đã khiến gia đình cô lao đao.

Xôn xao thông tin ca sĩ Hồng Phượng bồi thường 1 tỉ đồng khách ngộ độc bún bò

(NLĐO) - Thông tin quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng gây ngộ độc cho nhiều người phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng đã khiến nhiều người quan tâm.

nghệ sĩ Linh Tý Linh Tý Bích Trâm
