Thời sự

Công an vào cuộc điều tra vụ khách hàng đánh nhân viên quán cà phê

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau khi nhắc khách không hút thuốc, nhân viên quán cà phê bị khách hàng đấm 2 phát gây phẫn nộ dư luận, Công an phường vào cuộc điều tra.

Sáng nay 18-9, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội xác nhận với Báo Người Lao Động đơn vị đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Điều tra vụ khách hàng hành hung nhân viên quán cà phê ở Vĩnh Tuy - Ảnh 1.

Thời điểm nam nhân viên thu ngân bị hành hung. Ảnh: Gif

Trước đó tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở. Thấy nhóm khách không dừng hút thuốc, nhân viên tiếp tục nhắc.

Sau đó, một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây có động tác giơ tay. Ngay lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Điều tra vụ khách hàng hành hung nhân viên quán cà phê ở Vĩnh Tuy - Ảnh 2.

Người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông mặc vest giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. 

Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.

hành hung hành hung nhân viên quán cà phê nam thanh niên quán cà phê
