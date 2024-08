Công an vào cuộc vụ giám đốc ở Phú Quốc tố bị vu khống

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận đang thụ lý điều tra và phối hợp Cục An ninh mạng (Bộ Công an) để làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm của ông Trần Văn Chánh (SN 1980) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Liên Hưng (Công ty Liên Hưng) tại xã Gành Dầu, TP Phú Quốc.

Nhiều tài khoản Zalo chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của ông Chánh và Công ty Liên Hưng

Trước đó, Báo Người Lao Động từng phản ánh việc ông Trần Văn Chánh bị người lạ dùng nhiều tài khoản Zalo, Gmail bịa đặt, loan truyền tin báo vu khống nhằm xúc phạm uy tín, danh dự và gây thiệt hại về tài sản của cá nhân ông Chánh và Công ty Liên Hưng.

Theo trình bày của ông Chánh, khoảng năm 2022, do có nhiều bất đồng trong công việc, công ty đã từng cho một nhân viên thôi việc.

Ông Chánh khổ sở vì liên tục bị "khủng bố" bằng hình thức vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội và thư điện tử suốt gần 1 năm qua

Sau đó, người này ra thành lập công ty riêng và không ngừng tìm cách "triệt hạ" đối với cá nhân ông Chánh và Công ty Liên Hưng bằng thủ đoạn núp bóng dưới nhiều tài khoản mạng xã hội và gửi email cho khách hàng, đối tác nhằm vu khống, bôi nhọ uy tín và danh dự của ông Chánh.

"Hành vi này kéo dài xuyên suốt từ ngày tháng 10-2023 đến nay, đối tượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến cá nhân tôi vô cùng mệt mỏi. Nghiêm trọng hơn là nhiều đối tác từ chối hợp tác, hủy hợp động, gậy thiệt hại lớn cho công ty đang trong giai đoạn phát triển rất tốt"- ông Chánh than phiền.

Một tài khoản lạ tiếp tục gửi emai có nội dung vu khống đến các đối tác, khách hàng của ông Chánh

Cụ thể, ngày 11-10-2023, một tài khoản Gmail gửi thư đến các chủ shop house, chủ các căn biệt thự nghỉ dưỡng và các nhà đầu tư của khu dự án ông Chánh làm việc với nội dung "Trần Văn Chánh: Giám đốc Công ty Xây dựng Liên Hưng đã bị tạm giam". Hành vi này được thực hiện nhiều lần và gửi đến cho rất nhiều người.

Ngày 4-1-2024, tài khoản Zalo giả mạo lấy tên "Chánh Lát", sử dụng CMND và hình ảnh của ông Chánh chia sẻ gửi vào nhóm Zalo "Cộng đồng GrandWorld" có 235 thành viên và nhóm "GRAND WORLD PHÚ QUỐC" có 406 thành viên; tung tin ông Chánh cho người đánh nhân viên nhập viện.

Tiếp đến, ngày 24-1, tài khoản Zalo tên "Trần Văn Minh" sau đó đổi lại tên "N.T.N.L. Tiểu Tam" tiếp tục đăng trên nhóm "Cộng Đồng Grand World" có 968 thành viên. Đồng thời dùng số điện thoại đăng ký Zalo để gửi tin cho các cá nhân trong nhóm.

Nội dung vu khống ông Chánh có hành vi cố ý gây thương tích cho nhân viên cũ của Công ty Liên Hưng phải nhập viện cấp cứu và vu khống ông Chánh thực hiện hành vi đe dọa giết người.

Ngày 1-6 vừa qua, email có tên Thị Thu Hằng Định gửi thư đến rất nhiều người, trong đó có những người là khách hàng, là đối tác của ông Chánh với nội dung Công ty Liên Hưng nhà thầu hoàn thiện nội thất kém chất lượng, trễ tiến độ, không bảo hành cho khách hàng, đánh khách hàng.

Ông Chánh cho biết hành vi vu khống trên đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề đối với cá nhân ông và công ty. Do đó, ông đã tố giác tội phạm đối với ông D.S. là một cựu nhân viên của công ty.

Theo nội dung tố giác, ông Chánh cho rằng, hành vi bôi nhọ, vu khống của ông D.S. đối với ông trên không gian mạng, thư điện tử đã gây thiệt hại cho công ty hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Chánh cho biết sau khi gửi đơn tố giác, ông bị đối tượng lạ nhiều lần gọi điện với lời lẽ đe dọa là sẽ xử lý ông bằng vũ lực. Thậm chí, một số đối tượng lạ còn đến công ty của ông gây rối, kích động bạo lực, gây hoang mang lo sợ cho nhân viên và các thành viên của công ty.

"Mọi việc tôi đã ghi âm, ghi hình cung cấp chứng cứ cho cơ quan công án xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật"- ông Chánh bức xúc.

Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc cho biết hiện vụ việc đang chờ kết quả phản hồi từ Cục An ninh mạng để làm căn cứ xử lý.