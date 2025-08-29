Công an vào cuộc vụ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an vào cuộc vụ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an ở Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân 2 nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường khiến 1 em bị thương chảy máu đầu

Ngày 29-8, bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (đóng tại xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh đánh nhau và công an đang vào cuộc xác minh.

Công an vào cuộc vụ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học- Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nam sinh đánh nhau khiến 1 em bị chảy máu đầu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trong sáng cùng ngày 29-8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nam sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học. Một trong hai người bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Theo bà Thúy, hai học sinh đánh nhau đang học lớp 10. Sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường đã đưa học sinh bị thương vào bệnh viện điều trị.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc 2 học sinh đánh nhau đang được Công an xã Hoằng Phú vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Triệu tập nữ sinh viên đăng clip nữ học sinh đánh nhau để câu view

Triệu tập nữ sinh viên đăng clip nữ học sinh đánh nhau để câu view

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa triệu tập một nữ sinh viên đăng tải thông tin bị cho "kích động bạo lực học đường" trên mạng xã hội để câu view

Hai nhóm học sinh đánh nhau ở TP HCM: Lãnh đến 9 năm tù

(NLĐO) – Đại diện VKS nhận định hai nhóm học sinh tham gia đánh nhau đã thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, mang tính chất côn đồ.

Một hiệu trưởng bị kỷ luật vì "ém" nhiều vụ học sinh đánh nhau

(NLĐO)- Một hiệu trưởng ở tỉnh Vĩnh Long bị kỷ luật vì trường xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau nhưng không báo cáo với lãnh đạo các cấp.

tỉnh Thanh Hóa mạng xã hội học sinh đánh nhau đánh nhau nam sinh lớp 10 Trường THPT Hoằng Hóa 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo