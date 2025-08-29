Công an vào cuộc vụ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học

Ngày 29-8, bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (đóng tại xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh đánh nhau và công an đang vào cuộc xác minh.

Hình ảnh 2 nam sinh đánh nhau khiến 1 em bị chảy máu đầu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trong sáng cùng ngày 29-8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nam sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học. Một trong hai người bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Theo bà Thúy, hai học sinh đánh nhau đang học lớp 10. Sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường đã đưa học sinh bị thương vào bệnh viện điều trị.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc 2 học sinh đánh nhau đang được Công an xã Hoằng Phú vào cuộc xác minh, làm rõ.