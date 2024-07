Công an vào cuộc vụ lùm xùm ở Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây

Sáng 15-7, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bình Định Nguyễn Trà Dương vừa ký văn bản về việc phối hợp, hỗ trợ để Ban Kiểm soát (BKS) QTDND Ngô Mây (trụ sở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) triệu tập đại hội thành viên bất thường.

Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, nơi xảy ra vụ lùm xùm

Theo văn bản trên, hiện QTDND Ngô Mây chưa xem xét xử lý hành chính đối với 3 người bị kỷ luật Đảng theo yêu cầu của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ thị trấn Ngô Mây và UBKT Huyện uỷ Phù Cát, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Lương Văn Tùng; thành viên HĐQT Trần Thị Kim Liên và thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Phan Thị Lộc. Sự chậm trễ này đã dẫn đến nội bộ mất đoàn kết ngày càng nghiêm trọng; làm ảnh hướng đến lòng tin của thành viên, người dân đối với QTDND Ngô Mây; dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động…

Từ những lý do trên, ngày 28-6 vừa qua, NHNN chi nhánh Bình Định có văn bản yêu cầu BKS QTDND Ngô Mây triệu tập đại hội thành viên bất thường để xem xét, quyết định xử lý hành chính đối với 3 người bị kỷ luật Đảng nói trên.

Để QTDND Ngô Mây tổ chức đại hội thành viên bất thường thành công và đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và mới đây nhất là ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác đại hội thành viên bất thường QTDND Ngô Mây của Thường trực Tỉnh ủy Bình Định tại Thông báo số 1486-TB/TU ngày 4-7-2024, NHNN chi nhánh Bình Định rất mong sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của UBND huyện Phù Cát, Công an huyện Phù Cát; UBND thị trấn Ngô Mây và UBND 2 xã Cát Trinh, Cát Hiệp (nơi có 2.530 thành viên QTDND Ngô Mây) để công tác đại hội thành viên bất thường QTDND Ngô Mây được thành công tốt đẹp.

Cụ thể, UBND huyện Phù Cát, UBND thị trấn Ngô Mây và UBND 2 xã Cát Trinh, Cát Hiệp phối hợp NHNN chi nhánh Bình Định trong việc giám sát BKS QTDND Ngô Mây thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch tổ chức đại hội đã đề ra; hỗ trợ các vấn đề về cơ sở vật chất và an ninh trật tự trong địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra trước và trong khi QTDND Ngô Mây tổ chức đại hội thành viên bất thường.

Công an huyện Phù Cát phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trước và trong khi tổ chức đại hội thành viên bất thường QTDND Ngô Mây (nếu có), không để xảy ra "điểm nóng" gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong một diễn biến khác, BKS QTDND Ngô Mây cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của NHNN chi nhánh Bình Định về việc triệu tập đại hội thành viên bất thường để xem xét, quyết định xử lý hành chính đối với 3 người bị kỷ luật Đảng, đơn vị đã có gửi tờ trình đến UBND thị trấn Ngô Mây và UBND 2 xã Cát Trinh, Cát Hiệp về việc hỗ trợ các vấn đề về cơ sở vật chất và an ninh trật tự trong địa bàn để tiến hành tổ chức đại hội thành viên bất thường. Tuy nhiên, gần nửa tháng qua, BKS QTDND Ngô Mây vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ chính quyền 3 địa phương trên.

Như đã thông tin, sáng 12-4-2022, nhân viên QTDND Ngô Mây đến cơ quan làm việc sau kỳ nghỉ lễ thì tình cờ phát hiện ông Lương Văn Tùng và bà Trần Thị Kim Liên "mây mưa" trong phòng làm việc của ông Tùng. Với hành vi này, ngày 27-3-2023, UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây ban hành các quyết định kỷ luật đối với ông Tùng và bà Liên cùng hình thức cảnh cáo về hành vi quan hệ bất chính. Đến ngày 20-3-2024, UBKT Huyện uỷ Phù Cát tiếp tục kỷ luật ông Tùng với hình thức cảnh cáo. Cùng ngày, UBKT Huyện uỷ Phù Cát cũng ban hành quyết định kỷ luật bà Phan Thị Lộc với hình thức khiển trách. Hiện bà Lộc đang có đơn khiếu nại quyết định kỷ luật này của UBKT Huyện uỷ Phù Cát. Mặt khác, 2 năm qua, HĐQT QTDND Ngô Mây không thể tổ chức đại hội thành viên theo quy định. Nguyên nhân do HĐQT có 4 người, trong đó có 2 người bị kỷ luật Đảng về hành vi quan hệ bất chính, là ông Tùng và bà Liên. HĐQT QTDND Ngô Mây tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị đại hội thành viên thường niên nhưng khi biểu quyết thì kết quả 2/4 phiếu nghiêng về phía ông Tùng và bà Liên, do ông Tùng làm Chủ tịch HĐQT. Khi HĐQT gửi giấy triệu tập đại hội thành viên thì bộ phận giữ con dấu không đóng dấu, do phần lớn cán bộ, nhân viên đơn vị không đồng tình với việc HĐQT không đưa nội dung xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Tùng và bà Liên vào chương trình đại hội theo quy định. HĐQT không làm được, đầu năm 2024, BKS QTDND Ngô Mây gửi giấy triệu tập đến đại biểu thành viên để tổ chức đại hội thì gặp rào cản từ phía chính quyền địa phương.