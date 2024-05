Công an vào cuộc vụ thi công trước khi có kết quả đấu thầu

Ngày 14-5, nguồn tin của phóng viên cho biết Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an huyện Chư Sê xác minh, báo cáo vụ việc "thi công trước khi có kết quả đấu thầu" mà Báo Người Lao Động đã thông tin.



Ông Nguyễn Đình Sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê, cũng cho biết cơ quan này đang thẩm định, làm rõ nội dung mà Trung tâm Chính trị huyện báo cáo về vụ việc. Dự kiến trong tuần này, Uỷ ban Kiểm tra sẽ có kết quả, gửi cấp trên để có chỉ đạo, xử lý.

Công an đã vào cuộc làm rõ việc thi công trước khi có kết quả đấu thầu ở Gia Lai

Như Người Lao Động đã thông tin, UBND huyện Chư Sê giao Trung tâm Chính trị huyện làm chủ đầu tư gói thầu "lắp đặt bổ sung quạt cho hội trường lớn". Ngày 8-4, gói thầu này có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu; ngày 10-4 đăng tải thông báo mời thầu; đến 8 giờ sáng 17-4 ngừng nhận hồ sơ, mở thầu.

Với gói thầu này, có 2 nhà thầu tham gia là Công ty CP Xây dựng Đại Long JSC và Công ty TNHH MTV Quảng cáo Phong Phú (Công ty Phong Phú).

Tuy nhiên, khi chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thì việc lắp đặt hệ thống quạt bổ sung cho hội trường lớn ở Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê - đã hoàn thành. Ngày 19-4, có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận tổng cộng 22 chiếc quạt đã được lắp trên trần hội trường.

Ông Phan Tất Phượng, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê, xác nhận hệ thống quạt đã được Công ty Phong Phú lắp đặt từ trước, cách thời gian mở thầu khoảng 1 tháng.

Lý giải việc thi công trước khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, ông Phượng cho rằng vì "mục tiêu chính trị" và để phục vụ người dân. Ông Phượng cũng cho hay Công ty Phong Phú từng thực hiện các gói thầu tương tự trên địa bàn.

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê xác nhận hệ thống quạt đã được Công ty Phong Phú lắp đặt từ trước, cách thời gian mở thầu khoảng 1 tháng.

Kết quả mở thầu xác định Công ty CP Xây dựng Đại Long JSC có giá dự thầu trên 190 triệu đồng và Công ty Phong Phú có giá dự thầu 251 triệu đồng. Qua đánh giá về hồ sơ, năng lực và kinh nghiệm, 2 nhà thầu đều "đạt". Tuy nhiên, đánh giá về kỹ thuật thì Công ty CP Xây dựng Đại Long JSC "không đạt". Kết quả, Công ty Phong Phú dù có giá dự thầu cao hơn nhưng là đơn vị trúng thầu.

Sau khi thông tin được đăng tải trên báo, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê đã có báo cáo về vụ việc. Sau đó, ông Lý Anh Sang - Bí thư Huyện ủy Chư Sê - đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc, thẩm định lại các nội dung báo cáo.