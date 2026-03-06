HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an vào cuộc vụ xô xát giành chở thi thể ở bệnh viện

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ xô xát giành chở nạn nhân qua đời xảy ra trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Ngày 6-3, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai đã mời làm việc các người liên quan trong vụ xô xát giành chở thi thể nạn nhân gây xôn xao dư luận xã hội.

Công an vào cuộc vụ xô xát giành chở thi thể ở bệnh viện - Ảnh 1.

Người đàn ông áo trắng lao vào xô xát với người quay phim tại lối vào nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được đưa đến nhà đại thể của bệnh viện. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ sở mai táng Huy Tam Bình được sự đồng ý của gia đình (bố nạn nhân) tới vận chuyển thi thể về nhà lo hậu sự.

Trong quá trình đơn vị trên đưa thi thể từ nhà đại thể ra khu vực để xe, một cơ sở mai táng khác đến và cho rằng đã có người thuê vận chuyển thi thể về. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, gây mất trật tự tại khu vực này. Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tới can ngăn và báo công an địa phương đến xử lý.

Sự việc được mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong clip, một bên giằng co và buông lời đe dọa: “Mày ở đâu vô đây, mày vào đây bố láo, mày nhắm mày ra khỏi bệnh viện không? Mày biết tao là ai không?”. Sự việc khiến khu vực nhà đại thể náo loạn, một số người có mặt đã kịp thời can ngăn.

Liên quan sự việc trên, theo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đơn vị có ký hợp đồng với trại hòm Huy Tam Bình về việc vận chuyển thi hài, thuê nhà tang lễ bệnh viện.

Hợp đồng với cơ sở dịch vụ mai táng có thời hạn một năm, quy định rõ phạm vi và mức phí. Mỗi tháng, đơn vị dịch vụ chi trả 12 triệu đồng để thực hiện việc vận chuyển người bệnh qua đời khi được thân nhân đồng thuận. Trường hợp sử dụng nhà tang lễ trong khuôn viên bệnh viện, mức phí là 550.000 đồng/ngày.

Trong hợp đồng nêu rõ nguyên tắc tự nguyện, gia đình người bệnh có quyền lựa chọn bất kỳ đơn vị mai táng nào để tiếp nhận và đưa người thân về lo hậu sự. Đồng thời, để tránh tình trạng phát sinh giá dịch vụ, hai bên cũng thống nhất đơn giá vận chuyển theo quãng đường.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trước đó đã xây dựng quy trình xử lý khi có người bệnh qua đời nhằm đảm bảo trật tự và hạn chế phát sinh mâu thuẫn giữa các cơ sở dịch vụ.

Để tránh tình trạng nâng giá vận chuyển thi hài, hợp đồng đã ghi rõ đơn giá theo số km. Cụ thể, lộ trình 10-20 km có chi phí 600.000 đồng, từ 20-30 km là 800.000 đồng.


