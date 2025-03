Công an xã giúp hai chị em song sinh người Pháp gốc Việt tìm lại mẹ sau 27 năm

Ngày 18-3, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã giúp một phụ nữ người Pháp gốc Việt và em gái song sinh tìm lại được mẹ ruột và gia đình sau 27 năm xa cách.

Năm 1998, ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Trung Hiệp (ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) sinh đôi được 2 người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Kim Loan. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông Tiến đã đồng ý cho một gia đình người Pháp nhận nuôi cả 2 chị em, lúc này 2 chị em Hồng mới 1 tháng tuổi.

Một trong những bức ảnh chụp lúc gia đình chị Hồng gặp và đưa 2 đứa trẻ song sinh cho gia đình người Pháp nuôi

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vợ chồng người Pháp đã đưa 2 chị em chị Hồng qua Pháp. Trên passport của 2 chị em chị Hồng vẫn có cả tên tiếng Việt và nơi sinh là "Hoa Hiep". Cả 2 được bố mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng, thậm chí đã từng đưa chị Hồng về xã Hòa Hiệp để tìm người thân nhưng không gặp do bố mẹ chị Hồng đã chuyển đi nơi khác.

Vừa qua, chị và người thân từ Pháp qua Việt Nam và lưu trú tại Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc và rất mong muốn tìm lại ba mẹ ruột.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 17-3, chị Hồng đã đến công an xã trình báo để nhờ tìm người thân. Do chị Hồng không nói được tiếng Việt, công an xã đã nhờ lực lượng hỗ trợ phiên dịch khi chị trình bày.

Biết thông tin chị Hồng chỉ lưu lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn, ngày 18-3, chị sẽ bay ra Hà Nội sau đó bay về Pháp nên Công an xã Hòa Hiệp đã rất khẩn trương xác minh với hy vọng giúp chị Hồng tìm được người thân cho chuyến trở về Việt Nam lần này.

Công an xã Hòa Hiệp đã nhanh chóng kết nối, tìm được mẹ cho chị Hồng

Công an xã Hòa Hiệp trong đó trực tiếp là thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó trưởng Công an xã đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối.

Khoảng 12 giờ cùng ngày đã xác minh được thông tin, nơi ở của bà Nguyễn Trung Hiệp. Được biết, ông Tiến mất nhiều năm trước, bà Hiệp đã chuyển về sinh sống tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.

Công an xã Hòa Hiệp đã liên lạc với bà Hiệp. Qua tìm hiểu thông tin từ 2 bên, nhận định ban đầu bà Hiệp là mẹ chị Hồng. Công an xã đã mời bà Hiệp cùng gia đình lên trụ sở để gặp chị Hồng.

Tại đây, qua một số thông tin thêm khẳng định chị Hồng và em gái là con gái của bà Hiệp. Chị Hồng và bà Hiệp bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp và các đơn vị, địa phương phối hợp nhanh chóng xác minh, kết nối giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.