Công an xã giúp người dân tìm được mộ liệt sĩ sau hơn 6 thập kỷ

Ngày 19-11, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Thuận An vừa tìm được mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, là thân nhân của ông Nguyễn Văn Cần (ngụ tại địa phương) sau 62 năm tìm kiếm.

Thiếu tá Phan Thành Đạt, cán bộ Công an xã Thuận An, trao thông tin cho người nhà liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

Trên địa bàn thị xã Bình Minh có 65 liệt sĩ, trong đó có nhiều trường hợp chưa xác định được phần mộ, danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin nhân dân cung cấp, đối chiếu với dữ liệu lưu trữ của ngành lao động – thương binh và xã hội, cùng danh sách công an thị xã gửi về, Công an xã Thuận An đã tiến hành phân loại từng trường hợp, góp nhặt từng dữ kiện quan trọng.

Kết quả ghi nhận có trường hợp ông Nguyễn Văn Cần là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nhưng người nhà chưa tìm được thông tin phần mộ liệt sĩ.

Thông tin ban đầu chỉ là liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy hy sinh năm 1962 tại Mỹ Thuận, có cháu là ông Nguyễn Văn Cần (ngụ xã Thuận An) thờ cúng. Thiếu tá Phan Thành Đạt, cán bộ công an xã, tiến hành ngay các biện pháp xác minh, làm rõ thêm các thông tin có liên quan.

Đối chiếu với các nguồn dữ liệu lưu trữ và trực tiếp hỏi thăm nhân chứng, đến ngày 17-11, thiếu tá Phan Thành Đạt đã thu thập được những dữ kiện và dần hoàn chỉnh thông tin về trường hợp nói trên.

Ông Nguyễn Văn Cần thắp hương mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1941, cấp bậc thượng sĩ, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cửu Long, hy sinh ngày 15-10-1962 tại ấp Kinh Mới (xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy có bằng Tổ quốc ghi công, năm 2024 đã được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Minh nhưng chưa có người thân đến nhận.

Từ kết quả trên, chiều 17-11, Công an xã Thuận An cùng ông Cần liên hệ Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Minh đối chiếu thông tin, xác định mộ phần nơi liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy được an táng để thắp hương.

Đây là trường hợp đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long và thành quả bước đầu mà Công an xã Thuận An nói riêng và Công an tỉnh Vĩnh Long nói chung đạt được trong cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ và thu thập, cập nhật dữ liệu người có công, thân nhân người có công.