Công an xã ở Đà Nẵng "lập công" ngay sau lễ ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 17-7, Công an xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền pháp luật, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ xã Phú Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lễ ra quân được tổ chức vào ngày 16-7. Ngay sau buổi lễ, vào lúc 9 giờ 50 phút sáng 16-7, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, Công an xã Phú Ninh đã triệt xóa thành công vụ đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an xã Phú Ninh ập vào kiểm tra tại quán giải khát ở thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh đã phát hiện, bắt quả tang 5 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức "cào tố".

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho lực lượng Công an xã Phú Ninh

Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 2 triệu đồng và thu giữ trên người các đối tượng 2,7 triệu đồng.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, sáng 17-7, Công an xã Phú Ninh đã tiếp nhận một khẩu súng hơi do công dân Huỳnh Minh Chính (trú thôn Kỳ Tân, xã Phú Ninh) tự nguyện giao nộp.

Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu - Trưởng Công an xã Phú Ninh

Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh, cho biết kết quả ban đầu của đợt ra quân tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn xã đã thể hiện ý chí quyết tâm cao độ của lực lượng Công an xã Phú Ninh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xây dựng xã Phú Ninh trở thành một địa bàn an toàn, bình yên, phát triển.