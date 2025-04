Công an xã ở Quảng Nam bắt "nóng" kẻ trộm đầy hình xăm

Chiều 10-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an xã Đại Minh, huyện Đại Lộc vừa phối hợp Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Mạnh (SN 1976, trú tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Thanh Mạnh và tang vật

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, ông Trịnh Văn Nghĩa (SN 1982, trú thôn Mỹ Phước, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) điều khiển xe máy về đến khu vực vườn ổi ở xã Đại Minh (thôn Gia Huệ) thì để xe trước vườn, không rút chìa khóa và vào trong vườn để đi vệ sinh.

Khoảng 5 phút sau, ông Nghĩa đi ra thì phát hiện một người đàn ông có hành vi trộm cắp chiếc xe máy nên tri hô thì đối tượng điều khiển xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Minh khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Gia Huệ dùng xe máy truy đuổi.

Khi đến địa phận thôn Ba (xã Điện Hồng), đối tượng vứt lại xe máy bỏ chạy nhưng đã bị Công an xã Đại Minh và Công an xã Điện Hồng phối hợp cùng người dân địa phương vây bắt.

Qua làm việc ban đầu, Bùi Thanh Mạnh đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy của ông Nghĩa. Hiện vụ việc đang được Công an xã Đại Minh phối hợp với Công an xã Điện Hồng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.