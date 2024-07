Công an xác định hung thủ giết cô gái trẻ 24 tuổi ở Quảng Bình đã tự sát

Bị can Trần Văn T.

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định đình nã đối với Trần Văn T. (SN 1968; ở thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) nghi phạm chính trong vụ án sát hại cô gái trẻ - do bị can đã tử vong.



Cơ quan chức năng xác định bị can bị truy nã Trần Văn T. đã tự sát tại khu vực rừng thuộc bản Eo Bù - Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.



Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ ngày 6-5, T. và chị Hồ Thị M. (24 tuổi, trú xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) vào rừng chặt lá cọ lợp mái nhà.

Đến 14 giờ cùng ngày, ông T. gọi điện báo cho người nhà biết việc mình đã giết chị M. và nói 20 phút nữa sẽ tự tử rồi tắt điện thoại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người nhà chị M. nhanh chóng vào rừng tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chị M. tử vong trong tư thế bị treo cổ vào thân cây, trên người có nhiều vết thương.

Do Trần Văn T. đã bỏ trốn, không xác định được đang ở đâu nên Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã bị can. Sau đó, cảnh sát phát hiện hung thủ cũng đã chết trong rừng, cách địa điểm gây án chừng vài trăm mét.