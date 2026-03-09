HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an xác minh clip cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

Tr.Đức

(NLĐO) - Công an TP Hải Phòng đang vào cuộc xác minh vụ việc cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường, có dấu hiệu bị hành hung xảy ra ở xã An Thành.

Sáng 9-3, lãnh đạo UBND xã An Thành, TP Hải Phòng cho biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc cô gái bị 1 nam thanh niên kéo lê trên đường , được cho là xảy ra trên địa bàn phường.

Công an Hải Phòng xác minh vụ cô gái bị kéo lê trên đường đầy bạo lực - Ảnh 1.

Xôn xao clip cô gái bị kéo lê trên đường tại xã An Thành (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 8-3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét. Đoạn clip được cho là xảy ra trên địa bàn xã An Thành, TP Hải Phòng. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng bị một người đàn ông kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, trên mặt và áo có nhiều vết máu.

Người đàn ông kéo lê cô gái mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám, yêu cầu cô gái đứng dậy.

Tuy nhiên, cô gái không đứng dậy, người đàn ông này đã nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Còn cô gái thì cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói "Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi".

Công an Hải Phòng xác minh vụ cô gái bị kéo lê trên đường đầy bạo lực - Ảnh 2.

Cô gái nằm gục bên vệ đường (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài đoạn clip trên, một video khác cũng được lan truyền cho thấy cô gái và nam thanh niên được cho là đã cùng rời chuyến phà tại xã An Thành (TP Hải Phòng) trước khi xảy ra sự việc.

Trrưởng thôn Phù Tải 2, xã An Thành cho biết đoạn clip do người dân trong làng quay lại khi hai người này đi phà qua địa bàn.

Theo vị trưởng thôn, cả hai không phải người địa phương. Qua tìm hiểu ban đầu, họ là vợ chồng và chỉ đi qua khu vực chứ không sinh sống tại xã.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cũng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành và cho biết công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an vào cuộc bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố ở Hải Phòng

Công an vào cuộc bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố ở Hải Phòng

(NLĐO)- Hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố bẳng xe máy ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa

Người phụ nữ bị chó cắn, kéo lê trên đường

(NLĐO) – Đang đi nhặt ve chai thì người phụ nữ lớn tuổi bị con chó bất ngờ cắn vào đùi và kéo lê trên đường, gây thương tích.

CLIP: Nữ sinh lớp 10 ở Vũng Tàu bị đánh hội đồng, kéo lê trên đường

(NLĐO)- Nữ sinh lớp 10 tại Vũng Tàu bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh và kéo lê trên đường. Sự việc được cho là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

người đàn ông mạng xã hội kéo lê trường đường clip cô gái
