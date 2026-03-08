Công bằng và minh bạch

Nhiều nội dung bao quát trong điều lệ được xây dựng như chuyển nhượng cầu thủ, thuê ngoại binh hay quy định bổ sung lực lượng trước giai đoạn 2 của giải… Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất trong điều lệ chính lại không thấy đề cập: xét nghiệm giới tính - vấn đề nổi cộm nhất của bóng chuyền Việt Nam năm qua.

Bích Tuyền vẫn để ngỏ khả năng trở lại đấu trường quốc gia .Ảnh: PHẠM CƯƠNG

Sau những ồn ào kéo dài, 2 cầu thủ Đặng Thị Hồng và Nguyễn Thị Bích Tuyền hiện đều không còn thi đấu đỉnh cao. Đặng Thị Hồng đã chính thức giải nghệ sau khi cựu chủ công của Thái Nguyên mùa trước khoác áo Ngân hàng Công Thương bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) cấm tham dự Giải Vô địch U21 thế giới 2025 trong màu áo tuyển U21 Việt Nam vì không đáp ứng điều kiện thi đấu. Sau sự việc trên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng chính thức thông báo Đặng Thị Hồng không đủ điều kiện tham gia các giải đấu chính thức của quốc gia cho đến khi có quyết định khác.

Tại LPBank Ninh Bình, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng không được đăng ký thi đấu ở mùa giải 2026 và chuyển sang làm nhiệm vụ riêng do ban huấn luyện đội phân công. Cô đã bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển quốc gia trước giờ lên đường dự Giải Vô địch nữ thế giới 2025 vì lý do cá nhân, sau đó vắng mặt ở giai đoạn 2 của Giải Vô địch quốc gia 2025 với lý do chấn thương.

Những câu chuyện liên quan đến Đặng Thị Hồng và Nguyễn Thị Bích Tuyền khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về phương pháp quản lý của bóng chuyền Việt Nam, nhất là về tiêu chí thi đấu của vận động viên (VĐV) nữ vấn đề liên quan giới tính.

Thời gian qua, câu chuyện giới tính phủ bóng mờ lên mọi hoạt động của bóng chuyền Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các quy định quản lý VĐV trong hệ thống thi đấu quốc gia và xa hơn là các cuộc tranh tài quốc tế.

Hoàn thiện và công khai các quy định, luật lệ là điều cần thiết bởi khi đó, cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định rõ ràng: không cho phép những trường hợp không đủ điều kiện thi đấu hoặc tạo cơ sở pháp lý để các VĐV như Bích Tuyền có thể trở lại sân đấu một cách chính danh.