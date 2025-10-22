HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Công bố cấu trúc đề thi lớp 10 năm 2026 ở TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sáng nay, 22-10, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức công bố cấu trúc, đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

Sở GD-ĐT TP yêu cầu đánh giá vào bảng năng lực, cấp độ tư duy đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Cụ thể như sau:

Môn ngữ văn

Đọc hiểu: 

Nguồn trích dẫn: Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Loại văn bản: Văn bản văn học và một trong hai loại: văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin.

Dung lượng: Tổng độ dài của các ngữ liệu trong đề thi không quá 1.300 chữ.

Viết: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ). Một trong hai yêu cầu cần đạt sau: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ hoặc một đoạn thơ. Viết đoạn văn phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mỹ của nó.

Viết bài văn. Một trong hai yêu cầu cần đạt sau: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó; nêu được lý lẽ và bằng chứng thuyết phục.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.

Căn cứ đánh giá môn ngữ văn là các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu và viết trong Chương trình GDPT 2018 - môn ngữ văn cấp THCS, chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.

Lưu ý: Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Có 1 câu hỏi về tiếng Việt trong phần đọc hiểu văn bản văn học. Một số kiến thức tiếng Việt cần lưu ý: Biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, đảo ngữ, câu hỏi tu từ, điệp thanh, điệp vần: đặc điểm và tác dụng. Từ tượng hình và từ tượng thanh: đặc điểm và tác dụng. Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng. Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu. Câu khiến, câu cảm, câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc điểm và chức năng. Sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp.

Môn toán:

Định hướng đánh giá: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích tăng cường việc tự học, sáng tạo, tránh tình trạng học tủ, học vẹt.

Nội dung kiểm tra đánh giá nhằm giúp học sinh định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT....

Công bố cấu trúc đề lớp 10 năm 2026 ở TP HCM. XEM TẠI ĐÂY - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM chính thức công bố cấu trúc, đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

Môn tiếng Anh:

Định hướng đánh giá: Đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh; yêu cầu phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Thay đổi cách đánh giá đồng bộ với việc sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp, thay đổi cách dạy và học tiếng Anh từ sử dụng chủ yếu các phương pháp truyền thống sang kết hợp với phương pháp giao tiếp, lấy học sinh và việc học làm trung tâm và ứng dụng ngôn ngữ vào tình huống thực tiễn.

Hướng việc đánh giá vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức.

Phạm vi đánh giá:

Ngữ âm: Cách phát âm các nguyên âm và phụ âm cơ bản. Cách đặt dấu nhấn từ cho đúng. Từ vựng, ngữ pháp.

Đa dạng các loại hình từ vựng, ngữ nghĩa từ theo khung chương trình. Các điểm ngữ pháp theo khung chương trình. Giao tiếp, liên hệ tình huống thực tế. Khả năng hiểu và đáp lại các tình huống đơn giản của ngôn ngữ thực tế.

Viết: Viết đúng hình thức từ để hoàn thành câu có nghĩa phù hợp. Viết câu đơn giản dựa trên thông tin cho sẵn. Viết câu sử dụng khả năng về cấu trúc ngữ pháp, kết hợp từ.

 Đọc hiểu:  Đọc văn bản độ dài 180-200 chữ và tìm thông tin. Đọc và điền khuyết một văn bản độ dài 80-100 chữ.

CHI TIẾT CẤU TRÚC ĐỀ THI LỚP 10 TẠI ĐÂY


