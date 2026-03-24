Công bố cấu trúc, đề thi minh họa lớp 10 vào Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo công bố của trường, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10, như sau:

Cấu trúc đề thi lớp 10 năm 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM

Theo Trường Phổ thông Năng Khiếu, cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung chương trình GDPT 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực của học sinh.

Cùng với đó, trường cũng công bố đề thi minh họa lớp 10. Theo lãnh đạo nhà trường, đề thi minh họa giúp thí sinh làm quen với hình thức thi, mức độ khó của đề thi chính thức và có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh trên toàn quốc, phân bổ thành các lớp chuyên tương ứng với 2 cơ sở học tập. Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó 3 bài thi môn không chuyên: Toán, ngữ văn và tiếng Anh; 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 và 1 môn thuộc nhóm 2 (thí sinh không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm), cụ thể:

Nhóm 1: Toán - ngữ văn; nhóm 2: Tiếng Anh - vật lý - hóa học - sinh học - tin học.

Bài thi môn không chuyên: Gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Bài thi môn chuyên: Tự luận. Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Kỳ thi lớp 10 vào Trường Phổ thông Năng khiếu được tổ chức vào 2 ngày 23 và 24-5.