Công bố điểm thi lớp 10 tại TP HCM

Hôm nay, 23-6, TP HCM chính thức công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Học sinh và phụ huynh có thể xem điểm thi trên Báo Người Lao Động online

Năm học 2025 - 2026, 115 trường THPT công lập trên địa bàn TP HCM tuyển 70.070 chỉ tiêu trong khi có 76.435 thí sinh đăng ký dự thi. Dù chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể song dự kiến vẫn có hơn 6.000 thí sinh rời cuộc đua giành suất học lớp 10 công lập.

Phổ điểm phân hóa rõ

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết cùng với việc công bố điểm thi lớp 10, sở cũng công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp trong sáng 23-6. Riêng điểm chuẩn lớp 10 đại trà sẽ được công bố vào ngày 26-6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là kỳ thi lớp 10 đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi rõ rệt trong cấu trúc, nội dung đề thi nhằm thực hiện yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới. Đó là chú trọng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn từ cuộc sống của người học. Các mức độ phân hóa ở đề thi rõ ràng, bảo đảm đánh giá đúng năng lực của từng thí sinh.

Từ nội dung đề thi lớp 10 và kết quả chấm thi các ngày qua, theo các giám khảo, phổ điểm năm nay khả quan, các khoảng điểm phân hóa rõ ràng. Hai môn toán và tiếng Anh sẽ không có "mưa" điểm 10 nhưng điểm dưới trung bình cũng rất ít.

Ở môn ngữ văn, đề thi đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức, đồng thời phải đọc, hiểu, phân tích đề thật kỹ, xác định vấn đề bàn luận đầy đủ để đi đúng trọng tâm đề bài yêu cầu. Theo các giám khảo, phổ điểm năm nay dao động từ 6 - 7,5 có bài làm đạt điểm 9, trong khi điểm thấp nhất là 2,5. Khoảng điểm từ 8 trở lên ở môn này cũng rất hiếm; điểm ở mức 6 - 7 là nhiều nhất.

Trong khi đó, ở môn toán, theo nhận định của các giáo viên tham gia chấm thi, kết quả năm nay khả quan hơn so với mọi năm khi tỉ lệ điểm dưới trung bình thấp hơn, phổ điểm chấm cho thấy thí sinh đạt được cao hơn. Với đề thi môn toán năm nay, các giám khảo cho rằng muốn lấy điểm 10, thí sinh phải có tư duy tốt, trình bày, lập luận cẩn thận. Vì thế, năm nay sẽ không có quá nhiều điểm 10.

Đề thi toán lần này được xem là đánh giá được năng lực của thí sinh. Các em học lực trung bình khá dễ đạt điểm 5,5 - 6,5; mức khá giỏi thì khoảng 6,75 - 8; mức giỏi có thể 8,3 - 8,8; còn xuất sắc thì đạt từ 9 điểm trở lên. Phổ điểm tập trung trong khoảng 5,5 - 7,5; điểm 10 không nhiều.

Với môn tiếng Anh, phổ điểm trung bình năm nay cao hơn năm trước nhưng không có nhiều điểm cao, khoảng điểm nhiều nhất là ở mức 6 - 7. Điểm 10 rải rác và thấp nhất ở mức 1,5 điểm.

Học sinh sẽ còn rất nhiều hướng đi nếu không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Ảnh: QUANG LIÊM

Điểm chuẩn trường tốp đầu có thể tăng 0,5 - 1,5

Với phổ điểm cả 3 môn thi như trên, theo dự đoán của các giáo viên, điểm chuẩn lớp 10 năm nay dự kiến tăng, đặc biệt là các trường tốp đầu.

"Với các trường tốp đầu, điểm chuẩn dự kiến có thể tăng 0,5 - 1,5 so với năm trước. Lý do là theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhiều trường ở tốp này không tăng chỉ tiêu trong khi số đăng ký nguyện vọng 1 vẫn cao" - hiệu trưởng một trường THPT tại quận 1, TP HCM nhận xét. Trong khi đó, các trường tốp 2 được dự đoán giữ nguyên điểm chuẩn so với năm trước.

Năm học 2025 - 2026, dự kiến hơn 6.000 thí sinh phải rời cuộc đua vào lớp 10 công lập. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, còn nhiều hướng đi nếu thí sinh không vào được lớp 10 công lập. Cụ thể, năm học 2025 - 2026, các trường ngoài công lập trên địa bàn dự kiến tuyển 30.289 chỉ tiêu vào lớp 10.

Bên cạnh trường ngoài công lập, năm học 2025 - 2026, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP HCM dự kiến tuyển 16.764 chỉ tiêu lớp 10. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp 10 vào các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM là hơn 10.000.

Điều chỉnh thời gian nhập học Trường Phổ thông Năng khiếu Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM vừa điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học với học sinh lớp 10 vào trường này nhằm tạo điều kiện cho các em nếu đồng thời cùng trúng tuyển các trường chuyên của TP HCM. Theo đó, nếu cùng trúng tuyển 2 trường, thí sinh cần lựa chọn và quyết định ngay trong các ngày 23, 24 và 25-6. Nếu lựa chọn Trường chuyên Lê Hồng Phong hoặc Trần Đại Nghĩa, các em thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP HCM. Khi đã quyết định nhập học Trường Phổ thông Năng khiếu, các em không xác nhận nhập học trực tuyến trên các hệ thống của Sở GD-ĐT TP HCM, đồng thời hoàn tất thủ tục theo quy định của trường.