Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua

Các luật này gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Trong đó, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) gồm 4 chương và 31 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2026. Luật điều chỉnh phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương phù hợp với thực tiễn và mô hình tổ chức mới sau sắp xếp; mở rộng phạm vi thông tin phải được công khai; thông qua việc bổ sung các nhóm thông tin quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Luật cũng phân định rõ ràng phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, không được tiếp cận và được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm sự hài hòa giữa quyền tiếp cận thông tin của công dân với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật quy định đa dạng hình thức công khai, cung cấp thông tin, khuyến khích áp dụng phương thức điện tử nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân trên môi trường số...

Với 4 chương, 30 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027, Luật Hộ tịch (sửa đổi) có nhiều đổi mới căn bản về tư duy lập pháp, mô hình quản lý và phương thức tổ chức thực hiện. Nổi bật, luật đã phân quyền triệt để, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Cụ thể, thẩm quyền đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được giao cho UBND cấp xã. Người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính...