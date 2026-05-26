Công bố nhiều tư liệu quý về nhạc sĩ Thanh Tùng

đã được gia đình nhạc sĩ giới thiệu đến đông đảo người hâm mộ ông trong triển lãm "Legacy of Love" khai mạc chiều 25-5 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, TP Hà Nội.

"Legacy of Love" không được thực hiện chỉ để nhìn lại một nhạc sĩ hay hoài niệm về một thời đã qua. Dự án được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt.

Chị Bạch Dương, con gái cố nhạc sĩ Thanh Tùng, giới thiệu về triển lãm “Legacy of Love” chiều 25-5 tại Hà Nội. Ảnh: LAN ANH

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của ông, từ thời kỳ du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau ngày trở về nước, cho đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ thập niên 1980 đến 2000.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên nhiều ca khúc trở thành ký ức tập thể của công chúng như: "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Hát với chú ve con", "Giọt nắng bên thềm", "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Ngôi sao cô đơn"… Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những bản thu âm nổi tiếng mà còn sống trong những căn nhà nhỏ, những chuyến xe đêm, những cuộc tình đầu và những ký ức riêng tư của nhiều thế hệ khán giả.

"Legacy of Love" kéo dài đến hết ngày 8-6.