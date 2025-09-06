HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công bố quyết định chỉ định Bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Chiều 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định chỉ định Bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) và ông Phạm Đức Ấn (bìa trái) nhận quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Đoàn Xuân

Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công bố quyết định chỉ định Bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Đức Ấn. Ảnh: Đoàn Xuân

Công bố quyết định chỉ định Bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Ảnh 3.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Tiểu sử của ông Lương Nguyễn Minh Triết

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê tại xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư Công nghệ Silicat.

Bắt đầu sự nghiệp từ tháng 3-1999 tại lực lượng Thanh niên Xung phong TP Đà Nẵng, ông gắn bó với công tác Đoàn, đảm nhiệm nhiều vị trí tại Thành đoàn. Trong giai đoạn 2000 - 2009, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban chuyên môn, Chánh Văn phòng Thành đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.

Trước khi Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ cương vị Bí thư Thành ủy, chức vụ này do ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm. Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Năm 2009, ông trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. 

Từ năm 2013, ông giữ nhiều vị trí trong Đảng bộ thành phố như Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Tháng 10-2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, sau đó là Chủ tịch HĐND TP các khóa IX và X, đồng thời là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Đầu năm 2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Đến tháng 7-2025, khi tỉnh Quảng Nam hợp nhất với TP Đà Nẵng, ông được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tiểu sử của ông Phạm Đức Ấn

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, đồng thời tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông từng nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc BIDV; Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công bố quyết định chỉ định Bí thư, giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Ảnh 4.

Ông Phạm Đức Ấn

Từ tháng 5-2020, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). 

Tháng 12-2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

