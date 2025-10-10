Công bố quyết định chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại tại Hội trường Học viện Lục quân (phường Xuân Hương - Đà Lạt).



Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các ủy viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 94 người; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 24 người. Trong đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn có 3 Phó Bí thư khác là Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội lần này biểu thị quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

"Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.