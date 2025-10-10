Công bố quyết định chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công bố quyết định chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 94 người.

Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại tại Hội trường Học viện Lục quân (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các ủy viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 94 người; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 24 người. Trong đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn có 3 Phó Bí thư khác là Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội lần này biểu thị quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

"Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

Công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong đó nổi bật là hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; tạo ra một không gian phát triển mới, lớn nhất cả nước; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,5%/năm; các ngành kinh tế mũi nhọn, vốn là thế mạnh riêng của từng địa phương trước đây tiếp tục được phát huy; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân; đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Lâm Đồng đại hội đảng bộ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ông Y Thanh Hà Niê Kđăm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo