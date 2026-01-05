Công bố tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành phố, địa phương nào dẫn đầu?

Chiều 5-1, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã công bố báo cáo về tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025.

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 và tỉ trọng đóng góp vào tăng trưởng cả nước. Nguồn: Cục Thống kê

Kết quả ước tính cho thấy bức tranh tăng trưởng kinh tế của các địa phương năm 2025 tiếp tục xu hướng phục hồi và mở rộng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen.



Tuy nhiên, mức độ phục hồi và tăng trưởng giữa các vùng, địa phương vẫn có sự phân hóa rõ nét. Các vùng động lực và cực tăng trưởng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước; đồng thời nhiều địa phương có quy mô nhỏ đang từng bước tận dụng lợi thế hạ tầng, đầu tư công và chuyển dịch cơ cấu kinh tế để gia nhập nhóm tăng trưởng khá.

Trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Các địa phương này có điểm chung là định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh của địa phương; nền tảng công nghiệp và dịch vụ tương đối vững chắc; triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Việc phát huy nội lực gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.

Hà Nội và TPHCM lần lượt đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,16% và 7,53%, đóng góp tương ứng 12,94 % và 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước. Động lực chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ, đặc biệt là các ngành có giá trị gia tăng cao như thương mại, tài chính ngân hàng, vận tải, logistics, du lịch, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Các địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 2025, nhóm này đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước.

Tỉnh Đồng Nai ghi nhận tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,63%, đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung của cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ.

Theo Cục Thống kê, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và cao, tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của cả nước; trong khi một số địa phương tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động của điều kiện thị trường, cơ cấu kinh tế, thiên tai và các yếu tố đặc thù.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng năm 2025 cho thấy kinh tế địa phương đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với phục hồi và mở rộng sản xuất gắn với xuất khẩu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; ngành xây dựng gắn với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng cơ bản; dịch vụ nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng trong nước và sự gia tăng đột biến của lượng khách du lịch quốc tế và khách nội địa; dòng vốn FDI tạo cú hích lớn tại nhiều địa phương

Cơ quan thống kê cũng nhìn nhận, chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững hơn tại nhiều địa phương là điểm sáng đáng ghi nhận trong năm 2025. Bên cạnh các cực tăng trưởng truyền thống, nhiều địa phương có quy mô kinh tế nhỏ đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng khá, tiêu biểu như Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP giữa các vùng vẫn còn có sự khác biệt đáng kể. Trong khi các địa phương ven biển và vùng Đông Nam Bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng cao thì một số địa phương phụ thuộc vào khai khoáng hoặc xuất khẩu nông sản thô chịu tác động bất lợi từ biến động giá cả hàng hóa thế giới, dẫn đến tăng trưởng chậm lại.