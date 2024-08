Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại Hà Giang

Trước đó, vào cuối tháng 7-2024, Bộ GTVT cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại lý trình từ Km 264+300 - Km 264+900 quốc lộ 16 do các đợt mưa lớn gây ra tại tỉnh Nghệ An, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.