Sáng 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm về ma túy với lượng đặc biệt lớn.

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Qua thời gian nắm tình hình, địa bàn, đối tượng và hoạt động của hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh và thẩm lậu ma túy từ Campuchia về tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin tại buổi họp báo

Đến ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định đường dây phạm tội này có khoảng hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng chính trong đường dây là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ, hai đối tượng này đã móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội Signal, giao dịch chuyển khoản và nhận ma túy tại đường biên Việt Nam - Campuchia khu vực gần cửa khẩu Đăk Peur, tỉnh Lâm Đồng, sau đó mang về bỏ sỉ và bán cho các đối tượng ma túy tại các tỉnh, thành.

Từ ngày 17 đến 20-12, sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động 200 CBCS thuộc các Phòng PC04, PK02, PC09 chia thành nhiều mũi phối hợp với Công an xã Đắk Mil, xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), Công an phường Thuận Giao (TPHCM) và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án.

Kết quả triệt phá 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp (gồm ma túy loại Methamphetmine, Ketamine, MDMA, Heroine, 11.184 viên nén hồng phiến), 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng và nhiều tang vật, vật chứng có liên quan.

"Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm "không chỉ bắt khúc giữa, truy xét đến cùng đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy", Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật hướng đến mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy tiến tới tỉnh Đắk Lắk không ma túy, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - Đại tá Tuấn khẳng định.