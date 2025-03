Công chức, viên chức có thể tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Chiều 14-3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 43, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày tờ trình. Ảnh: Hồ Long

Trình bày tờ trình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết việc xây dựng, ban hành luật là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tiếp tục thể chế hóa quy định tại Hiến pháp năm 2013, các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc, lâu dài, ổn định cho việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật này quy định về nguyên tắc, đối tượng, hình thức, lĩnh vực; xây dựng, triển khai lực lượng; bảo đảm nguồn lực, chế độ, chính sách; hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đối tượng áp dụng của Luật gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp Quốc.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình.

Về đối tượng áp dụng, Thường trực Ủy ban nhất trí việc bổ sung đối tượng áp dụng là "cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước" tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật.

Cũng có ý kiến cho rằng tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Luật mới quy định đối với cá nhân là "cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước", chưa có quy định đối với đơn vị ngoài lực lượng vũ trang. Có ý kiến đề nghị gộp khoản 1 và khoản 2 thành một khoản và viết gọn lại; có ý kiến đề nghị bỏ Điều 2.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo tiến hành rà soát, làm rõ thêm lý do chưa quy định đối với đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương; đồng thời nghiên cứu các ý kiến nêu trên để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi trong quy định của Luật.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Bộ Quốc phòng rất tích cực, nỗ lực xây dựng dự án Luật; chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng tiến độ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong dự thảo Luật và thấy rằng dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9.