Công đoàn Khánh Hòa: Chăm lo thiết thực người lao động, đổi mới trong nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 14-12, tại Hội trường Đảng ủy phường Nha Trang, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 14-12 và 15-12, với 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Trong bối cảnh kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại hội Công đoàn Khánh Hoà lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, có 200 đại biểu chính thức

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2023–2025 đã tạo nền tảng quan trọng để Công đoàn Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm kỳ 2025–2030 với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và toàn diện.

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận, LĐLĐ Khánh Hoà đã sắp xếp bộ máy tổ chức với 2 ban là Ban công tác Công đoàn và Ban Công đoàn Khu công nghiệp với tổng số 24 công chức quản lý trực tiếp 922 công đoàn cơ sở với hơn 91.000 đoàn viên.

Hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hoà thăm, động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh

Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh đã tiếp nhận, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho hơn 2.600 lượt đoàn viên, người lao động; giải đáp kịp thời các vướng mắc liên quan đến hợp đồng lao động, chế độ, chính sách.

Đáng chú ý, LĐLĐ tỉnh duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động, tập trung vào những vấn đề thiết thực như việc làm, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, phúc lợi xã hội. Nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng đã được các sở, ngành tiếp thu, giải quyết, tạo niềm tin cho người lao động vào vai trò của tổ chức công đoàn.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, phát biểu khai mạc đại hội

Trong các dịp Tết Nguyên đán, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ. Các chương trình "Tết sum vầy", "Chợ Tết Công đoàn", gian hàng 0 đồng… được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, thu hút sự quan tâm, ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và xã hội.

Trong 3 năm, có gần 200.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết với tổng kinh phí hơn 148 tỉ đồng, góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chương trình "Mái ấm Công đoàn" tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 121 đoàn viên khó khăn. Bên cạnh đó, 54 dự án vay vốn tạo việc làm được triển khai, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Các cấp công đoàn đã ký kết 46 thỏa thuận phúc lợi, mang lại lợi ích cho hơn 60.000 lượt đoàn viên, với tổng giá trị trên 6 tỉ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, có 18 đề tài, công trình được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo; 35 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học – kỹ thuật tỉnh. Năm 2024, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đạt giải Ba toàn quốc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể lực cho người lao động.

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của tổ chức công đoàn trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hoà trao đổi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh thành lập mới 198 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 33.500 đoàn viên. Công đoàn các cấp đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Quyết tâm đổi mới trong nhiệm kỳ 2025–2030

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 40.000 đoàn viên; phấn đấu 100% doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên có tổ chức công đoàn; 85% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách sử dụng thành thạo nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển", Công đoàn Khánh Hòa quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới