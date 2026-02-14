Công đoàn mạnh mẽ chuyển mình

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình đặc biệt của tổ chức Công đoàn TP HCM khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không còn cấp trên trực tiếp cơ sở và mở rộng địa bàn sau sáp nhập TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong bối cảnh đó, Công đoàn thành phố vừa chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, vừa giữ vững vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Chủ động, sáng tạo

Sau sáp nhập, Công đoàn TP HCM quản lý hơn 22.500 Công đoàn cơ sở với trên 2,3 triệu đoàn viên - quy mô lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu mới, LĐLĐ thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy; mạnh dạn thành lập 9 tổ công tác quản lý địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động Công đoàn cơ sở; thành lập 145/168 Công đoàn phường, xã, đặc khu; kịp thời ban hành các quy chế, chương trình công tác trọng tâm, bảo đảm hoạt động Công đoàn thông suốt, không bị gián đoạn.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - thăm bếp ăn cho người lao động. Ảnh: Mai Chi

Nhờ sự linh hoạt này mà công tác chăm lo, an sinh xã hội cho đoàn viên, NLĐ tiếp tục là điểm sáng. Trong năm 2025, toàn hệ thống Công đoàn thành phố đã hỗ trợ, chăm lo cho hơn 2,15 triệu lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 1.213 tỉ đồng.

Trong đó nổi bật là chương trình xây dựng, sửa chữa, bàn giao 192 "Mái ấm Công đoàn"; tổ chức 416 "Bữa cơm Công đoàn" cho 225.000 NLĐ; lắp đặt, vận hành trạm sạc, trạm đổi pin tại các "Điểm dừng chân", thực hiện chính sách ưu đãi, chương trình chuyển đổi xanh cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm trên địa bàn. Chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được duy trì và phát triển, các "Điểm phúc lợi đoàn viên" mới được thành lập đem đến niềm vui cho hàng trăm lượt đoàn viên - lao động...

Anh Nguyễn Anh Vinh - đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ TP HCM - chia sẻ: "Năm 2025 gia đình tôi đối mặt với biến cố lớn, vợ phát hiện bệnh hiểm nghèo, một mình tôi gánh vác cả nhà nên cuộc sống vô cùng chật vật. Rất may là được LĐLĐ thành phố hỗ trợ kịp lúc (khoản tiền 20 triệu đồng), giúp chúng tôi vượt qua khó khăn".

Song song đó, trong năm qua, các cấp Công đoàn đã phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại hơn 46.000 doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 2.736 lượt NLĐ; 100% vụ việc khởi kiện đều có Công đoàn tham gia đại diện bảo vệ quyền lợi.

Đáng chú ý, LĐLĐ thành phố đã chủ động nghiên cứu, phản biện chính sách với 121 văn bản góp ý liên quan trực tiếp đến NLĐ. Theo bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thực tiễn cho thấy khi Công đoàn chủ động phát hiện vấn đề, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thì chính sách có thể "đi trước" tranh chấp, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động.

Đổi mới, tiên phong

Thực hiện chủ đề năm 2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam - "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống", Công đoàn TP HCM xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là chăm lo đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2026 - trọng tâm là trao quà cho hơn 350.000 NLĐ khó khăn và chương trình "Tết sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và "Tết sum vầy - Xuân 2026" cấp thành phố.

Tổng nguồn lực chăm lo Tết của các cấp Công đoàn TP HCM ước tính khoảng 3.400 tỉ đồng, bảo đảm mọi đoàn viên, NLĐ đều có Tết.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - thăm hỏi, trao quà, thẻ bảo hiểm y tế cho lao động phi chính thức. Ảnh: Duy Phú

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - nhấn mạnh trong bối cảnh địa bàn mở rộng, số lượng đoàn viên, Công đoàn cơ sở lớn, ngay sau sáp nhập, Công đoàn thành phố đã mạnh dạn đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động (ứng dụng công nghệ thông tin và trợ lý ảo AI vào công tác quản lý, tuyên truyền, tư vấn pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn bị triển khai ứng dụng "Công đoàn số").

"Việc chủ động tháo gỡ các vướng mắc sau sắp xếp, sáp nhập, đặc biệt là cơ chế hoạt động của Công đoàn phường, xã, đang tạo tiền đề để tổ chức Công đoàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ" - ông Bùi Thanh Nhân cho biết.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đánh giá: Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn TP HCM đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện, khẳng định vai trò tiên phong, là nơi khơi nguồn nhiều sáng kiến đổi mới của hoạt động Công đoàn cả nước.

Tiếp tục kiện toàn Công đoàn TP HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tham gia thúc đẩy các giải pháp bảo đảm việc làm; phối hợp đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ...



