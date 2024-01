Công đoàn sẻ chia kịp thời

Vụ hỏa hoạn mới đây đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn nhà của chị Nguyễn Thị Nhiên, công nhân (CN) Công ty TNHH May mặc Thái Dương Thế Giới (huyện Củ Chi, TP HCM). Với 6 thành viên trong gia đình chị Nhiên, đó là cú sốc lớn về tinh thần, nhất là khi Tết cận kề.



Dìu nhau qua biến cố

Chị Nhiên sống cùng chồng, con nhỏ (6 tuổi), mẹ chồng đã lớn tuổi và 2 người chị chồng bị nhiễm chất độc da cam, không có khả năng lao động. Chồng chị Nhiên là CN nhưng đang thất nghiệp. Cả gia đình sống dựa vào đồng lương CN bấp bênh của chị. Vụ hỏa hoạn khiến cả gia đình chị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi không có tiền để sửa sang lại nhà.

Chia sẻ khó khăn với gia đình chị, mới đây, LĐLĐ huyện Củ Chi đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ này, LĐLĐ huyện cũng đang tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để xây lại nhà cho gia đình chị. Nhận phần quà nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn, chị Nhiên và các thành viên trong gia đình rất xúc động. Ngoài chăm lo đột xuất cho các trường hợp khó khăn như chị Nhiên, dịp Tết Nguyên đán 2024, LĐLĐ huyện Củ Chi còn chăm lo, hỗ trợ cho hàng ngàn trường hợp đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động.

Trong bối cảnh đời sống đoàn viên - lao động gặp nhiều khó khăn, để có thêm nguồn lực chăm lo, dịp Tết Giáp Thìn này LĐLĐ huyện Hóc Môn đã vận động các nhà hảo tâm tặng 30 sổ tiết kiệm (3 triệu đồng/sổ) cho CN bị bệnh nan y, tai nạn lao động. Chị Nguyễn Thị Diễm, CN may Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant, là một trong số đó. Kể từ khi phát hiện bệnh ung thư vú đến nay, do sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc để điều trị. Chồng chị là bảo vệ cũng đang thất nghiệp. Nhiều tháng qua, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương CN từ con gái lớn của chị. "Các biến cố ập đến cùng lúc trong khi gia đình tôi không có khoản tích lũy nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Do vậy, mọi sự động viên về vật chất, tinh thần trong giai đoạn này dù nhiều hay ít gia đình tôi đều trân quý" - chị Diễm bày tỏ.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên - lao động khó khăn tại huyện Hóc Môn. Ảnh: CAO HƯỜNG

Thêm động lực vượt khó

Mới đây, đoàn công tác của LĐLĐ TP HCM đã đến thăm gia đình chị Phan Thị Bích Lan, CN Công ty TNHH Giám định Tentac Việt Nam, tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM.

Gia đình chị Lan thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chị sống chung với mẹ già, chồng và 2 con nhỏ. Chồng chị Lan là thợ hồ, công việc bấp bênh. Chị bị suy thận mạn từ năm 2021, mỗi tháng phải đi khám và điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức. Toàn bộ chi tiêu sinh hoạt trong nhà phụ thuộc vào đồng lương CN của chị, khoảng 8 triệu đồng/tháng. Nhận 1 phần quà Tết cùng khoản tiền mặt trị giá 3 triệu đồng từ tay cán bộ chuyên trách Công đoàn, chị Lan rất xúc động. "Khi mới phát hiện bệnh, tôi rất lo bởi con còn quá nhỏ. Hiểu hoàn cảnh của tôi nên các anh chị em đồng nghiệp và Công đoàn cơ sở thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ. Nay các anh, chị LĐLĐ TP HCM lại đến tận nhà động viên, tôi như được tiếp thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật" - chị Lan bày tỏ.

Mới đây, ngoài phần quà Tết do LĐLĐ quận Phú Nhuận trao tặng, chị Trần Thị Đoan Trang, CN Công ty CP May da xuất khẩu 30-4, còn đón nhận một tin vui khác khi con trai của chị cũng được nhận một phần học bổng. Chị Trang làm CN hơn 30 năm, hơn một năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều lo toan. Con trai lớn của chị đang học đại học còn con nhỏ đang học lớp 12. Chồng chị Trang trước là thợ mộc nhưng những năm gần đây, công việc rất bấp bênh. Vì vậy, thu nhập của chị Trang vẫn là nguồn thu chính trong gia đình. Năm 2023, công ty ít đơn hàng nên cuộc sống gia đình lại càng thiếu trước hụt sau. Thêm vào đó sức khỏe của chị Trang cũng không tốt do mắc bệnh ung thư nhiều năm.

"Khi phát hiện bệnh, tôi rất tuyệt vọng bởi chi phí điều trị rất lớn. May nhờ có công ty và Công đoàn động viên, hỗ trợ nên tôi đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất cũng như có thêm nghị lực đương đầu với thử thách" - chị Trang bộc bạch.