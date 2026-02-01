HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", Công đoàn Thanh Hóa đã phối hợp trao hàng trăm suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động

Chiều 31-1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam (khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026.

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động - Ảnh 1.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trao quà Tết cho công nhân, người lao động

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dự chương trình và trao quà Tết tới công nhân, người lao động.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, cho biết quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết, Công đoàn công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026 cho công nhân, người lao động. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động gặp gỡ giao lưu, chia sẽ khó khăn.

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao Cờ thi đua cho Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Để chương trình diễn ra ý nghĩa, Công đoàn công ty đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất để tổ chức "Tết Sum vầy", với nhiều hoạt động, chương trình văn nghệ đặc sắc, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, nhằm góp phần chung tay vui Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn công ty trao 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 97 suất quà, trị giá 1,3 triệu đồng/suất và Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam trao 200 suất quà.

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động - Ảnh 3.

Những phần quà ấm áp, nghĩa tình được trao tận tay công nhân, người lao động

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã đạt được. Ông mong muốn trong không khí Tết Sum vầy, các công nhân, lao động luôn chung sức đồng lòng, có nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo.

"Công đoàn sẽ là vườn ươm cho những ý tưởng, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng doanh nghiệp 5S là: Say mê nghiên cứu; Siêng năng rèn luyện; Sáng tạo trong thực hành; Sạch về không gian làm việc, sinh hoạt; Sẵn sàng thích ứng với thời ký mới"- ông Thành nhấn mạnh.

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động - Ảnh 4.

Đại diện Công đoàn Thanh Hóa kiểm tra khu vực sản xuất, thăm hỏi, động viên người lao động

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

tỉnh Thanh Hóa người lao động quà tết công đoàn thanh hóa TẾT SUM VẦY XUÂN ƠN ĐẢNG trao quà Tết cho người lao động
