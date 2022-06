Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), đến nay, cả nước có 16,74 triệu người tham gia BHXH, tăng 193.800 người so với cuối năm 2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,3 triệu, tăng 170.900 người so với cùng kỳ năm trước. Về BHYT, số người tham gia là 86,258 triệu, tăng 404.400 người so với tháng trước nhưng giảm 2,578 triệu người so với cuối năm 2021.



Người dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện

Để phát triển số người tham gia, thời gian qua, BHXH đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất, sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách về BHXH, BHYT để tăng sự hấp dẫn. Đơn cử như đề xuất nâng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện của ngân sách nhà nước từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Hiện cả nước còn khoảng 17 triệu người thuộc nhóm tiềm năng có thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.