Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 vừa diễn ra, BHXH Việt Nam cho biết số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệm (BHTN) có sự tăng trưởng tích cực.

Đến hết tháng 6-2022, số người tham gia BHXH đạt trên 16,8 triệu người (tăng hơn 4,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng gần 1,7% so với hết năm 2021) chiếm 33,26% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó: BHXH tự nguyện khoảng 1,323 triệu người. Số người tham gia BHTN khoảng 13,794 triệu người (tăng gần 4,1% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với hết năm 2021), chiếm 27,28% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT đạt khoảng 86,538 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,66% dân số.

Nhân viên bảo hiểm tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện

Bên cạnh đó, giữa bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân, song công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định.

6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 38.810 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 5.998.841 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 443.457 người hưởng các chế độ BHTN.

Ngoài ra, cả nước có khoảng 64,231 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú với số tiền chi khám chữa bệnh BHYT là 46.294 tỉ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được ngành BHXH Việt Nam tăng cường triển khai. Tính đến hết ngày 15-6, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.971 đơn vị.

Qua công tác thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 7.219 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 38,1 tỉ đồng; 16.328 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 17,6 tỉ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra là 1.238,3 tỉ đồng, số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp là 950,6 tỉ đồng, ban hành 94 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 10,7 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường đề nghị, BHXH Việt Nam cần tiếp tục có giải pháp quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2022. Trong đó, tận dụng triệt để việc ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm trong thực hiện BHXH, BHYT.

"Đề nghị lãnh đạo BHXH các địa phương nếu gặp vướng mắc, cần sớm phát hiện, tổng hợp về BHXH Việt Nam, để báo cáo Hội đồng quản lý sẵn sàng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội này..."- ông Cường nhấn mạnh

Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các Phó Tổng Giám đốc phụ trách và đại diện lãnh đạo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.



Ông Mạnh cũng chỉ đạo các đơn vị và BHXH các địa phương cần nắm chắc, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động phân tích, đánh giá, nâng cao năng lực dự báo để kịp thời có phương án, kịch bản, giải pháp chỉ đạo, điều hành đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng đề nghị toàn ngành phối hợp với các cấp, ngành giải quyết đồng thời, hài hòa hai vấn đề quan trọng, đó là: vừa đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng vừa kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đảm bảo hiệu quả, an toàn và tối ưu nguồn Quỹ BHXH, BHYT, BHTN...