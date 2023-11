BHXH TP HCM ngày 6-11 đã ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT cho các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố.

1. Đối với trường hợp chuyển đổi mã mức hưởng BHYT theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP: cơ quan BHXH đã tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng BHYT nhưng không cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia. Người tham gia sử dụng ứng dụng VSSID để kiểm tra quyền lợi BHYT được hưởng theo quy định trên và sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc CCCD có gắn chip để đi khám, chữa bệnh, cụ thể:

- Đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 100% đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc (có mã đối tượng là KC) quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP .

- Đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 95% đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định 146/2028/NĐ-CP).

Người dân khám BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

2. Bổ sung mã đối tượng và mã hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT mới được quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị định 131/2021/NĐ-CP: cơ quan quản lý đối tượng khẩn trương phối hợp với cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát, lập danh sách đề cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP,

Cụ thể: - Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: mã đối tượng ký hiệu là TG và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

- Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú: mã đối tượng ký hiệu là AK và mã hưởng ký hiệu bằng số 2.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: mã đối tượng ký hiệu là DS và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

3. Đối với các đối tượng đang tham gia BHYT bắt buộc tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhưng thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 Công văn này thì đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng hướng dẫn người tham gia nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 613 để được cơ quan BHXH điều chỉnh mã hưởng BHYT theo đúng quy định.

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng học sinh, sinh viên hoặc BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn người tham gia liên hệ nhà trường hoặc tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

BHXH TP HCM yêu cầu các đơn vị sự dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng thực hiện hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về cơ quan BHXH để được giải quyết.