"Ngày hội vì sức khỏe Người lao động" do Liên đoàn lao động TP HCM tổ chức đã diễn ra sáng 15-5 tại Nhà văn hóa lao động quận Bình Tân.



Tại ngày hội, 500 nữ công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ và Công ty TNHH Tỷ Hùng từng bị nhiễm Covid-19 đã được các bác sĩ đến từ Bệnh viện Phục hồi chức năng- Điều trị bệnh nghề nghiệp phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe khi mắc Covid-19 và hậu nhiễm; tư vấn sức khỏe; chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu, đo chức năng thông khí phổi, khám nội, khám tổng quát (mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đo huyết áp…).

Bà Lê Thị Kim Thúy, phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho công nhân

Dịp này, ban tổ chức đã chăm lo cho 100 nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chị được nhận 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và phiếu mua hàng tại điểm phúc lợi đoàn viên trị giá 300.000 đồng.



Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư quận ủy quận Bình Tân, TP HCM trao quà cho nữ công nhân khó khăn

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ, cho biết cả gia đình chị bị nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 3 với các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi và hết bệnh sau 10 ngày. Do bị nhiễm khi đang mang thai 3 tháng, lại có thêm các di chứng giảm trí nhớ, rụng tóc, hụt hơi… nên chị Tuyến rất lo lắng nhưng chưa có điều kiện đi khám. Đến ngày hội, được bác sĩ tư vấn kỹ càng nên đã an tâm hơn. Với chị Tuyến "Ngày hội vì sức khỏe Người lao động" rất thiết thực và ý nghĩa với người lao động.

Người lao động đo chức năng thông khí phổi

Phát biểu tại ngày hội, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, chia sẻ năm 2021 người dân TP HCM nói chung và lực lượng đoàn viên, CNVC-LĐ nói riêng đã phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn vì dịch bệnh. Mặc dù chính quyền, các đoàn thể và hệ thống y tế của Thành phố đã có nhiều cố gắng để đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức, lao động nhưng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy, tổ chức Công đoàn TP HCM quyết định cần triển khai ngay các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Trong Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn lao động Thành phố đã phối hợp với các đơn vị chăm sóc sức khỏe (có ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên) đánh giá tác động, di chứng hậu Covid, từ đó triển khai các chương trình hỗ trợ người lao động cải thiện sức khỏe hậu nhiễm. Cùng với ngày hội do Liên đoàn lao động Thành phố tổ chức, chương trình "Vì sức khỏe người lao động" cũng đã được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện tại cơ sở như Liên đoàn lao động quận 5, Liên đoàn lao động quận 10, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Co.op…giúp hàng ngàn công nhân, lao động được tư vấn, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí.

Công nhân chờ khám răng hàm mặt

Đại diện Liên đoàn lao động TP HCM cũng kêu gọi các cấp Công đoàn Thành phố tiếp tục phối hợp với chủ sử dụng lao động, các đơn vị y tế triển khai các hoạt động chăm lo sức khỏe cho người lao động, từ đó nâng cao sức khỏe cho công nhân, góp phần ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.

Người lao động kiểm tra huyết áp tại ngày hội sức khỏe

Ngày 15-5, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM cũng đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tại Khu chế xuất Linh Trung I (Thành phố Thủ Đức, TP HCM) với 1.200 công nhân tham gia. Dịp này, Công đoàn các KCX-KCN ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với 3 đơn vị là Bệnh viện Bình Thạnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ thanh toán Việt Phú (Movi) và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiên Ngọc An (Siêu thi Hạnh phúc). Các đơn vị sẽ giảm giá hàng hóa dịch vụ cho công nhân từ 10%-50%.

Đại diện Công đoàn Các KCX-CN TP HCM ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với các đơn vị,doanh nghiệp

Nhân Tháng Công nhân lần thứ 14, Công đoàn Các KCX-KCN thành phố cũng đã phát động công trình “Bếp ấm Công đoàn” đến các doanh nghiệp, người lao động. Chương trình nhằm hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trang bị, thay mới vật dụng nhà bếp, với combo trao tặng 1 “Bếp ấm Công đoàn” trị giá 5 triệu đồng. Mỗi đoàn viên đóng góp cho chương trình 10.000 đồng. Qua phát động, có 104 “Bếp ấm Công đoàn” sẽ được gửi đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các KCX-KCN TP. Dịp này, Nhãn hàng nước rửa tay AIKEN (Tập đoàn WIPRO) đã hỗ trợ 1.200 lít nước rửa tay sát khuẩn trị giá 330 triệu đồng cho công nhân tại các KCX-KCN.

Các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ chương trình "Bếp ấm Công đoàn"

Trong đợt hoạt động Tháng công nhân lần thứ 14, Công đoàn các KCX-KCN thành phố chăm lo cho 5.253 trường hợp là công nhân bị tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là những công nhân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Mỗi công nhân nhận được một phần quà, phiếu mua hàng và tiền mặt với tổng giá trị là 700.000 đồng.