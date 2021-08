BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 thì người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) khi có đủ các điều kiện sau đây: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV), trừ các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 43 của luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 của luật này; đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN (trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết). Điều 46 Luật Việc làm về hưởng TCTN quy định trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng TCTN; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ TCTN thì phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ. Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả TCTN cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN. Bà đã nghỉ việc từ năm 2018, đối chiếu quy định nêu trên, đến nay đã quá 3 tháng nên không đủ điều kiện hưởng TCTN. Thời gian tham gia BHXH của bà chưa hưởng TCTN sẽ được bảo lưu cho lần tiếp theo đủ điều kiện hưởng TCTN.