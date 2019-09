CĐ nhóm Trường Mầm non tư thục phường An Bình tập hợp 80 đoàn viên là giáo viên đang làm việc tại 5 trường mầm non tư thục trên địa bàn phường; bà Đặng Thị Hồng Hoa được chỉ định làm chủ tịch.



Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Dĩ An trao quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời

Đây là nhóm CĐ cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đề án "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ tỉnh Bình Dương trong tình hình mới". Hiện nhiều CĐ cơ sở trên địa bàn thị xã có số lượng đoàn viên ít nên việc tổ chức hoạt động gặp nhiều khó khăn, do vậy việc thành lập CĐ cơ sở nhóm vừa giảm bớt đầu mối cấp cơ sở, thuận tiện cho quản lý và nâng chất hoạt động CĐ.