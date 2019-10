Theo thống kê, số lượng CN có con ở độ tuổi mầm non, mẫu giáo từ 6 tháng tuổi đến đủ 6 tuổi trên địa bàn tỉnh có khoảng 300.000 cháu, mỗi năm tăng trên 10.000 cháu. Toàn tỉnh hiện có 403 trường mầm non, trong đó có 121 trường công lập và 282 trường mầm non ngoài công lập, đáp ứng được khoảng 42% số lượng các cháu trong độ tuổi là con CN.



Đại diện Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Ngoài ra, qua khảo sát về việc CN nhận lương qua thẻ ATM còn nhiều khó khăn, bất cập như: số lượng cây ATM không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, nhiều CN thường không rút được tiền ngay vào ngày lãnh lương, kẹt thẻ ATM khi sử dụng...