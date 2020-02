Gia cảnh anh Dân rất khó khăn khi thu nhập chỉ 1,5 triệu đồng/tháng trong khi một mình nuôi con ăn học. Căn nhà anh Dân được xây mới có diện tích 80 m2 với mái tôn, nền gạch, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Mái ấm CĐ của LĐLĐ huyện Bù Đốp hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền tích lũy của gia đình.



Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain trao tiền cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm

Trước đó, CĐ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Bắc Đồng Phú; huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cũng đã trao 43 triệu đồng cho thân nhân anh Nguyễn Minh Hoàng, công nhân xưởng II, không may bị đột tử tại phòng trọ. CĐ Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain (KCN Đồng Xoài II; TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM trao hơn 71 triệu đồng cho gia đình anh Võ Nguyễn Chí Tâm (công nhân tổ mài), nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột cho con gái hơn 1 tuổi của anh.