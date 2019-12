Anh Bắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở. Ngoài chăm lo cho gia đình của mình, hằng tháng, anh còn phải tiết kiệm một khoản tiền để gửi về quê phụ giúp người chị gái bị liệt và mẹ già. Còn chị Vy đang sống cùng mẹ già bị bệnh tâm thần. Với thu nhập 4 triệu đồng/tháng, trong khi phải chi nhiều khoản sinh hoạt, ăn uống hằng ngày của 2 mẹ con và thuốc men.



Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam trao tiền ủng hộ cho gia đình chị La Thị Thúy

Trước đó, Công đoàn và đại diện Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Đồng Phú, huyện Đồng Phú) đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền ủng hộ gần 18,6 triệu đồng cho chị La Thị Thúy - thợ may chuyền 30, xưởng 1 - hiện đang điều trị bệnh thoái hóa xương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.