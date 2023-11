Chiều 8-11, Công đoàn Khối Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM đã tiếp nhận 13 Công đoàn cơ sở và 3.300 đoàn viên Tổng Công ty Liksin.

Các Công đoàn cơ sở gồm: Tổng Công ty Công nghiệp In- Bao bì Liksin TNHH MTV, Công ty CP Văn hóa Tân Bình, Công ty CP Phát Tài, Công ty CP Văn hóa Phương Nam, Công ty CP Giấy Linh Xuân, Công ty CP Liksin Phương Bắc, Công ty CP Mực in và Hóa chất Sài Gòn, Công ty CP Giấy Vĩnh Huê, Công ty CP In nhãn hàng An Lạc, Công ty CP Sơn Bạch Tuyết, Công ty CP In- Bao bì An Phú, Công ty CP Bao bì Đông Nam Việt, Công ty CP Nhựa 04.

Các Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Liksin về Công đoàn Công đoàn Khối Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM từ ngày 8-11-2023

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Chí, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TP HCM, cho biết các Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Liksin về Công đoàn Khối Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM là theo yêu cầu sáp nhập của tổ chức Đảng. Ông Chí mong muốn Đảng ủy, Công đoàn Công đoàn Khối Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM tạo điều kiện cho 13 Công đoàn cơ sở mới hoạt động.

Ông Trần Quang Bá, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM, phát biểu tại lễ tiếp nhận

Các Công đoàn cơ sở mới chuyển giao nhanh chóng hòa nhập và phát triển, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao tay nghề, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên- lao động.

Các đơn vị ký biên bản bàn giao

Ông Trần Quang Bá, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP, cho hay Đảng ủy khối vui mừng khi tiếp nhận 13 Công đoàn cơ sở và 3.300 đoàn viên- lao động Tổng Công ty Liksin về Công đoàn khối. Đảng ủy và Công đoàn khối sẽ tạo mọi điều kiện để các Công đoàn cơ sở hoạt động và hoàn thành niệm vụ.

Ngày 9-10, Công đoàn Khối Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP HCM sẽ tiếp nhận 15 Công đoàn cơ sở và đoàn viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.