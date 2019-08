Đây là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, đội ngũ cán bộ CĐ TP đã thành kính dâng hương Bác tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Sau khi dâng hương, đoàn đã tham quan, tìm hiểu Cụm Di tích làng Sen (quê nội của Bác) và Cụm Di tích làng Hoàng Trù (quê ngoại của Bác) - những nơi đã lưu giữ các di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu và 2 lần Bác về thăm quê. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.



Cán bộ Công đoàn TP HCM tham quan Di tích Ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tối 3-8, gần 400 cán bộ CĐ đã tham gia buổi họp mặt cán bộ CĐ chuyên trách do LĐLĐ TP tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã thay mặt lãnh đạo CĐ TP gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cán bộ CĐ TP có những đóng góp thiết thực và sự nỗ lực sáng tạo trong tổ chức phong trào chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động TP. Dịp này, LĐLĐ TP trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 2 cán bộ CĐ và tặng kỷ niệm CĐ TP cho 39 cán bộ CĐ công tác lâu năm, có nhiều cống hiến cho tổ chức và người lao động. Ngoài ra, LĐLĐ TP HCM cũng trao 50 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An để chăm lo cho đoàn viên khó khăn. Trước đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ TP HCM cũng đã trao 50 suất học bổng cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.