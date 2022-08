Ngoài 149 phần học bổng, chương trình còn trao quà học tập cho 611 em là con CN. Tổng kinh phí chăm lo hơn 525 triệu đồng. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP - cho biết chương trình "CEP chia sẻ yêu thương - Cùng CN và NLĐ vượt khó do Covid-19" nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho CN - lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Chương trình chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình nghèo là khách hàng của CEP có người thân mất do Covid-19 và cộng đồng nghèo thông qua các hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây - sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ BHYT tự nguyện, tặng nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế "tín dụng đen"; tổ chức "Ngày chủ nhật CEP - Vì môi trường" gồm thu gom rác thải, lắp đặt ghế đá và thiết bị thể thao, tuyên truyền nâng cao ý bảo vệ môi trường.



Lãnh đạo Tổ chức Tài chính vi mô CEP và LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao học bổng cho các học sinh

CEP sẽ hỗ trợ cho gần 66.000 khách hàng CN và NLĐ nghèo với tổng kinh phí dự kiến 14,5 tỉ đồng. Trong đó, chương trình học bổng CEP sẽ trao tặng 2.698 suất học bổng và 10.568 phần quà học tập. Tổng kinh phí cho chương trình học bổng CEP năm 2022 là 9,3 tỉ đồng.