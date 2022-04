Đại hội đồng cổ Đông thường niên 2022 Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) đã diễn ra sáng 28-4. Năm 2021, do tác động của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Vinasun gặp rất nhiều khó khăn, phải giảm quy mô, thậm chí ngừng toàn bộ hoạt động. Tổng doanh thu kinh doanh chỉ đạt 484,68 tỉ đồng, giảm 51,82% so với năm 2020 và đạt 46,16% so với kế hoạch năm 2021. Trong năm 2021, Vinasun ghi nhận khoản lỗ là 277,17 tỉ đồng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Vinasun vẫn tiếp tục hoàn thiện các tính năng của ứng dụng đặt xe – điều xe tự động (Vinasun App) cùng hệ thống tổng đài, bổ sung thêm nhiều chức năng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Vinasun cũng đã hoàn thiện hơn dịch vụ thanh toán online trả trước (VNS Prepaid) qua Vinasun App hoặc quét mã QR trực tiếp từ hơn 40 ngân hàng và các ví điện tử lớn như Momo, Payoo..., nhằm tiết kiệm thời gian thanh toán, chủ động giao dịch và bảo mật thông tin, thanh toán không tiếp xúc giúp hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lãnh đạo Vinasun tặng quà Tết cho gia đình lái xe khó khăn

Ngoài linh động trong việc áp dụng tỉ lệ ăn chia nhằm giữ chân và thu hút các lái xe đã nghỉ việc, Vinasun cũng luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của các lái xe. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, tổng lái xe trong diện F0 được Vinasun hỗ trợ là 395 người với tổng số tiền 567 triệu đồng; tổng số lái xe được Công đoàn hỗ trợ là 4.600 người với tổng số tiền trên 920 triệu đồng. Bên cạnh đó, Vinasun còn hỗ trợ cho 17 gia đình lái xe không may bị mất do nhiễm Covid-19 với số tiền 249 triệu đồng. Ngoài ra, Vinasun cũng chăm lo cho gia đình của các lái xe, đặc biệt là tặng học bổng cho con em lái xe tử nạn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang dần ổn định, kinh tế đang dần phục hồi. Khép lại quý I/2022, Vinasun lãi ròng đạt hơn 12 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 29 tỉ đồng. Thấu hiểu khó khăn của các anh em lái xe nên Vinasun đã hỗ trợ từ 1 - 3% (tùy loại xe) trên tổng doanh thu để bù vào giá xăng, tăng mức phân chia phần vượt vượt định mức lên đến 90%. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay Vinasun đã thu hút gần 500 lái xe đã nghỉ việc quay trở lại kinh doanh. Năm 2022, Vinasun phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 638,51 tỉ đồng, bằng 131,74% so với năm 2021.