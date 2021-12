Đang mang thai ở tuần thứ 32, chị Bùi Thị Vinh, công nhân (CN) Xí nghiệp May Việt Long (Tổng Công ty CP May Việt Tiến), cùng 2 con mắc Covid-19. Điều trị được 14 ngày, sức khỏe của chị diễn biến xấu nên được chuyển từ trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện dã chiến đến Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM). Chị được chỉ định sinh mổ để cứu mẹ và con. Hạnh phúc khi con cất tiếng khóc chào đời chưa đầy tháng, chị Vinh đã ra đi mãi mãi, để lại cho chồng 4 đứa con, trong đó con thứ 4 sinh non cần chế độ chăm sóc đặc biệt.



Hỗ trợ kịp thời

Cuộc sống của gia đình chị Vinh trước đó đã thiếu trước hụt sau vì vừa phải chi trả tiền nhà trọ vừa nuôi các con ăn học, nay càng khó khăn hơn. Vợ mất, một mình anh Nguyễn Duy Tiên gánh vác trách nhiệm nuôi con. Thế nhưng, đồng lương thợ hồ bấp bênh khiến anh xoay xở không nổi, phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Hiện con thứ 4 của vợ chồng anh được cô ruột chăm sóc, con trai lớn đang học năm thứ nhất Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được ông bà nội ngoại hỗ trợ nuôi ăn học, con thứ 2 và 3 gửi về quê Quảng Nam.

Thông cảm với hoàn cảnh của gia đình anh Tiên, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kết nối cùng nhóm Les Amis De Montreal (Canada) hỗ trợ học phí cho 3 con lớn (36 triệu đồng/năm) và 2 triệu đồng tiền sữa cho cháu bé mới sinh. Nhận được sự sẻ chia từ tổ chức Công đoàn, anh Tiên nghẹn ngào không nói nên lời.

Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam (bên trái) thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Duy Tiên

Vợ anh Huỳnh Văn Khải, CN Công ty TNHH Thương mại Cái Mép, cũng mất do Covid-19. Mang thai đứa con thứ 3 gần đến ngày sinh thì vợ anh - chị Lê Mỹ Hạnh, CN Xí nghiệp May Vimiky (Tổng Công ty CP May Việt Tiến) - nhiễm bệnh. Được đưa vào khu cách ly điều trị 2 ngày, chị sinh con và 15 ngày sau thì tử vong.

"Trong lúc vợ tôi đau đớn vì sinh con rồi trút hơi thở cuối cùng với chứng nhiễm trùng, viêm phổi nặng và tổn thương cơ tim, tôi và người thân không thể ở cạnh để động viên, chăm sóc. Nay vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi chỉ biết cố gắng nuôi dạy 2 con" - anh Khải nghẹn ngào.

Sau khi vợ mất, anh Khải đưa các con về quê Cà Mau nhờ cha mẹ trông giúp. Gạt nỗi buồn, anh trở lại TP HCM làm việc nhưng không khỏi lo lắng về tương lai các con khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Do vậy, sự hỗ trợ của Công đoàn Dệt may Việt Nam đã an ủi anh phần nào.

Sát cánh cùng đồng nghiệp

Dù chồng đã mất gần được một tháng nhưng với chị Nguyễn Thị Hà, CN Công ty TNHH Long Rich - KCX Linh Trung II (TP Thủ Đức, TP HCM), nỗi đau vẫn âm ỉ.

Vợ chồng chị Hà cùng làm CN Công ty TNHH Long Rich, ở nhà thuê và nuôi 3 con (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi). Tháng 9-2021, cả hai vợ chồng đều mắc Covid-19 và đi cách ly tập trung. Khi TP HCM hết giãn cách, vợ chồng chị đi làm trở lại. Thế nhưng, chị Hà phát hiện chồng có những biểu hiện rất lạ như ngại tiếp xúc, trò chuyện với mọi người, kể cả vợ con. Nhiều lần chị hỏi thăm nhưng anh vẫn bảo bình thường. Bị trầm cảm sau một thời gian, anh đã ra đi, để lại vợ và 3 con thơ.

Hiểu được khó khăn ấy, Công đoàn Công ty TNHH Long Rich đã kêu gọi đoàn viên đóng góp gần 112 triệu đồng hỗ trợ 4 mẹ con chị Hà. Nhận được khoản tiền hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, chị mừng đến rơi nước mắt và cho biết sẽ mở một cuốn sổ tiết kiệm để lo cho các con ăn học.

Chồng mất vì Covid-19 khiến chị Vũ Thị Thắm, CN Công ty TNHH Freetrend - KCX Linh Trung I (TP Thủ Đức), hụt hẫng. Gánh nặng kinh tế giờ đây chỉ còn mình chị gánh vác. Đồng lương CN khó thể giúp chị nuôi con ăn học và phụng dưỡng cha mẹ già yếu ở quê.

Mới đây, khi nhận được khoản hỗ trợ 2 triệu đồng từ Công đoàn các KCX-KCN TP HCM và Khối thi đua 9 của UBND TP HCM (gồm Ban Quản lý các KCX-KCN, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban An toàn Giao thông, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc và Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP HCM), chị Thắm rất xúc động. Khoản tiền tuy không nhiều nhưng giúp chị phần nào giải quyết khó khăn trước mắt.