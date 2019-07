Cơ duyên với Công đoàn

19/07/2019 03:00

Đó là ông Võ Anh Dũng, Chủ tịch Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm phường Tân Định (quận 1, TP HCM). Với ông Dũng, được sống và làm việc với những đồng nghiệp đồng cam cộng khổ là niềm hạnh phúc khó tả. Đó cũng là cách mà ông đã gầy dựng và đưa NĐ hơn 100 đoàn viên của mình sống tốt với nghề chạy xe ôm truyền thống.



Cạnh tranh bằng "chất lượng dịch vụ"

Tôi gặp ông Dũng vào một chiều mưa lất phất. Đó là người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, làn da chai sạm trong bộ quần áo ướt sũng nước. Nở nụ cười tươi, ông bắt tay tôi rồi cùng ngồi hàn huyên bên ly cà phê trên vỉa hè. Nhấp một ngụm cà phê, ông mở lời: "Cuốc xe này tôi chạy được hơn 100.000 đồng, coi như ổn rồi. Nghề xe ôm truyền thống bây giờ khó khăn lắm, bị Grab, Goviet, Be... cạnh tranh dữ lắm. Khách hàng nào cũng muốn tiện nên đặt xe trên điện thoại cho nhanh. May mắn cho chúng tôi là vẫn còn những khách quen, thích đi xe quen nên anh em vẫn sống được".

Ông Võ Anh Dũng (bìa phải) cùng các đoàn viên trong nghiệp đoàn

Những năm gần đây, xe ôm công nghệ cạnh tranh quyết liệt nên xe ôm truyền thống dần mai một. Nhưng thật lạ, hơn 100 đoàn viên trong NĐ của ông Dũng vẫn sống khỏe. Khi tôi hỏi lý do, ông liền giải thích: "Nghề nào cũng vậy, có cạnh tranh mới có phát triển". Ông cho biết thêm thời gian đầu, sự xuất hiện của xe ôm công nghệ khiến đoàn viên trong NĐ hoang mang, thậm chí nhiều người có ý định bỏ nghề. Là chủ tịch NĐ, ông động viên anh em cứ phục vụ khách thật tốt, nhất là mối quen, để ổn định thu nhập. Với khách vãng lai, ông lưu ý anh em tìm mọi cách tạo thiện cảm ngay từ cuốc xe đầu. Giá cả cũng bằng xe ôm công nghệ nhưng thái độ, cách thức phục vụ của đoàn viên NĐ đã tạo ấn tượng cho khách. "Muốn đi bất cứ đâu, khách chỉ cần gọi điện thoại là anh em đoàn viên có mặt ngay, cũng nhanh như xe ôm công nghệ vậy" - ông Dũng nói.

Đến nay, ông Dũng đã có hơn 30 năm chạy xe ôm. Công việc vất vả khi cả ngày chạy dưới trời nắng nóng, mưa gió, bụi bặm, lại nguy hiểm nhưng ông chẳng bỏ nghề. "Nghề nó chọn mình, chứ hồi trước tôi cũng có thời gian làm bảo vệ cho Nhà Thiếu nhi quận 1. Thế rồi, thấy anh mình là Võ Việt Cường (đã mất) hồi ấy vừa chạy xe ôm vừa tham gia bắt cướp, gìn giữ an ninh trật tự cho địa phương khá hay nên tôi xin nghỉ và tham gia NĐ luôn. Nghề tuy vất vả nhưng niềm vui lớn nhất không phải là những cuốc xe nhiều tiền mà là những lần cùng công an đeo bám, truy bắt tội phạm. Thêm nữa là nhận được những lời cảm ơn của nạn nhân, người bị hại. Đó là động lực để tôi bám trụ với nghề" - ông Dũng bộc bạch.

Hết lòng vì đoàn viên

Trong số các NĐ xe ôm hoạt động trên địa bàn quận 1, NĐ do ông Dũng làm chủ tịch được đánh giá cao ở tính quy củ. Ngay từ khi NĐ thành lập, với vai trò là chủ tịch, cùng với ban chấp hành, ông đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động của NĐ. Trong đó, NĐ coi trọng việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chấp hành (phụ trách các tổ) nhằm nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và chăm lo tốt cho đoàn viên.

Là người đứng đầu NĐ, ông Dũng luôn nêu cao tinh thần tiên phong, từ xây dựng tác phong làm việc đến ứng xử, nhất là tham gia tích cực vào các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức. Sự nhiệt tâm ấy ở ông đã giúp NĐ trở thành một khối đoàn kết mà ở đó đoàn viên luôn có sự tin tưởng và yêu mến lẫn nhau. "NĐ chủ yếu tập hợp người lao động làm việc tự do, do vậy mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho anh em, giúp họ hiểu được trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức. Quan trọng hơn, NĐ phải là nơi mà anh em có thể cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, đặc biệt là khó khăn trong cuộc sống" - ông Dũng chia sẻ.

Dốc hết sức mình cho NĐ và biết nghĩ cho anh em, tinh thần dấn thân ấy của ông Dũng làm đoàn viên nể trọng. Để anh em đoàn viên NĐ có chỗ chờ khách hợp lý, ông Dũng mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo phường Tân Định sắp xếp, bố trí địa điểm đậu, trụ sở cho anh em sinh hoạt. Hằng tháng, NĐ đều tổ chức họp giao ban mở rộng với sự tham gia của LĐLĐ quận 1, UBND và Công an phường Tân Định. Qua đó, kịp thời chỉ đạo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của đoàn viên cũng như thông tin đến chính quyền những vấn đề an ninh trật tự mà anh em NĐ nắm bắt được. Không chỉ vậy, NĐ của ông Dũng còn đề xuất lãnh đạo phường Tân Định thành lập tổ công tác hỗ trợ điều tiết giao thông vào giờ cao điểm trên địa bàn phường tại ngã năm đường Trần Quang Khải - Hai Bà Trưng - Nguyễn Hữu Cầu... do anh em đoàn viên NĐ tự nguyện đảm trách, góp phần làm thông thoáng giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, trong phong trào phòng chống tội phạm, 100% anh em trong NĐ tích cực tham gia bắt các đối tượng như cờ bạc, ma túy, mại dâm, cướp giật... tham gia trực tiếp truy bắt tội phạm và cung cấp nguồn tin cho ban chỉ huy công an phường để truy bắt các đối tượng phạm pháp.

Tự hào màu áo nghiệp đoàn Dù là NĐ xe ôm nhưng ông Dũng thường xuyên phối hợp với LĐLĐ quận 1 tổ chức cho anh em đoàn viên tham dự các lớp: ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, Anh văn giao tiếp để phục vụ du khách. Thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nên đoàn viên NĐ có chuyển biến rõ rệt về nhận thức lẫn hành động. "Nghe tin tôi được nhận Giải thưởng 28-7, anh em NĐ ai cũng chúc mừng. Tôi xem đây là động lực để cống hiến nhiều hơn cho tổ chức, cho đoàn viên. Tôi tự hào mình là một phần của NĐ" - ông Dũng bày tỏ.

Bài và ảnh: GIANG NAM