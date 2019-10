Địa điểm tổ chức là Sàn Giao dịch việc làm, Trung tâm DVVL Nghệ An (số 201 Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Người lao động có nhu cầu tìm việc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm DVVL Nghệ An hoặc đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn), mục "Đăng ký tìm việc trong nước".



Người lao động tại phiên giao dịch đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS Ảnh: INTERNET

Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết đến chiều 21-10 đã có 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch với hơn 12.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung vào các ngành nghề như may công nghiệp, bảo trì điện lạnh, bảo trì cơ khí, kỹ thuật in…; mức lương từ 5 đến 40 triệu đồng/tháng.