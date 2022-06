Báo cáo tại hội nghị, bà Đặng Mỹ Ly, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP HCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn đã phối hợp cùng các ban chuyên môn thỏa thuận và ký kết Thỏa ước lao động tập thể số 99 với 28 điểm có lợi hơn cho người lao động; tổ chức nhiều chương trình tập huấn, ngày hội ẩm thực, hội thao, chăm lo cho người lao động với các hoạt động như: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, chống ngập; tương trợ các trường hợp qua đời, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho người lao động điều trị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn… với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Trong công tác an sinh xã hội, công đoàn đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tham gia đóng góp hơn 2 tỉ đồng, với các hoạt động nổi bật như: Thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc, bảo trợ học phí cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi; ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc"; bàn giao 2 căn nhà "Mái ấm tình thương"…

Qua các phong trào thi đua, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh 3 cá nhân được tuyên dương danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Tổng công ty còn có 7 cá nhân được tuyên dương khen thưởng "Người lao động ngành điện tiêu biểu" năm 2022 và 3 cá nhân sẽ được tuyên dương khen thưởng "An toàn vệ sinh tiêu biểu" năm 2022 do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC (hàng đầu, thứ tư từ phải qua), trao thưởng cho các công nhân tiêu biểu

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng công ty đã tổ chức khen thưởng 59 công nhân lao động tiêu biểu; khen thưởng các tập thể và cá nhân trong giai đoạn 1 chương trình 1.000 sáng kiến trong Tổng công ty; khen thưởng các đơn vị có thành tích cao trong hoạt động hội thao CNVC-LĐ EVNHCMC năm 2022.