Ngày 18-5, các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 30 (huyện Hóc Môn) gồm: Bà Đặng Trần Trúc Dao- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hóc Môn, ông Lê Minh Hải- Phó trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Thị Nga- Trưởng ban Tuyên giáo Liênđoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Minh Nhựt- Phó trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Sóng- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã tham dự buổi tiếp xúc với cử tri Thị Trấn Hóc Môn và xã Xuân Thới Đông do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn tổ chức.



Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thống nhất cao với danh sách các ứng viên được đề cử và tin tưởng nếu được bầu chọn, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Cùng với đó, cử tri cũng gửi gắm đến các ứng cử viên những vấn đề đang quan tâm, đặc biệt là việc huyện Hóc Môn sẽ trở thành quận theo đề án của Thành phố trong tương lai gần (giai đoạn 2021-2025).

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM trình bày chương trình hành động

Cử tri Trần Văn Út cho rằng so với 4 huyện có tên trong đề án, Hóc Môn có vẻ yếu thế hơn và vẫn còn cách mục tiêu khá xa. Cho nên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngoài sự nỗ lực toàn bộ hệ thống chính trị huyện và sự đồng lòng của người dân, Hóc Môn rất cần sự hỗ trợ, định hướng từ Thành phố. Do vậy, ông mong muốn người trúng cử sẽ để đạt tâm nguyện này của người dân Huyện Hóc Môn lên Hội đồng nhân dân Thành phố. Bên cạnh đó, ông Út cũng khá tâm tư về việc dự án đầu tư của huyện bị "treo" khá nhiều cần được khơi thông, gỡ vướng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện.

Cử tri xã Xuân Thới Đông phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử sẽ quan tâm đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất, sử dụng thực phẩm an toàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh- an toàn thực phẩm; kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố có giải pháp xử lý có hiệu quả tình trạng ngập nước vào mùa mưa để đời sống người dân không bị xáo trộn hay có biện pháp ngăn chặn tình trạng một số ngân hàng ép người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. Một số cử tri nữ cũng đề xuất tăng tỉ lệ nữ Đại biểu trong Hội đồng nhân dân Thành phố lên hơn 30% để góp phần chuyển tải mạnh mẽ hơn tâm nguyện của nữ công dân đến chính quyền Thành phố.

Cử tri Thị trấn Hóc Môn phát biểu ý kiến

Cùng với việc ghi nhận ý kiến của cử tri để đề đạt lên Hội đồng nhân dân Thành phố, các ứng cử viên cũng bày tỏ sự quyết tâm trong việc hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình không chỉ trong vai trò một Đại biểu Hội đồng nhân dân nếu đắc cử mà cả trong thực hiện công việc chuyên môn nhằm phục vụ nhân dân, phụng sự xã hội.

Trong chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nếu trúng cử, ngoài việc đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và người lao động (như xây dựng nhà ở xã hội, trường học, nhà trẻ cho con công nhân, các thiết chế văn hóa…) thì các vấn đề liên quan đến dân sinh, an ninh trật tự, quản lý đô thị tại huyện Hóc Môn cũng sẽ được bà quan tâm đề đạt, có ý kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có quyết sách, giải quyết triệt để kiến nghị của người dân.

Bên cạnh đó, bà cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời, đeo bám, đôn đốc, theo dõi để giải quyết có hiệu quả các kiến nghị mà cử tri đã tin tưởng gửi gắm.