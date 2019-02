Cùng công nhân "phượt" về quê

02/02/2019 17:30

Đêm 27 Tết, trong một khu trọ tại Phường HIệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM, Phạm Minh Thuận cùng nhóm bạn chuẩn bị cho chuyến "phượt" bằng xe máy về quê đón Tết tại Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh BÌnh Định. Làm công nhân (CN) cho Công ty TNHH May S4 Fashion, KCN Mỹ Phước 3, Tỉnh Bình Dương đã 2 năm qua, Thuận cùng anh trai và nhóm bạn đều đi xe máy về quê đón Tết. Giá vé những ngày giáp tết gần 1 triệu đồng, lại không phải muốn mua là có khiến Thuận chọn xe máy là phương tiện về quê đón Tết. Năm nay, Thuận tích cóp được một ít tiền và mua trả góp một chiếc xe máy mới khiến tinh thần càng thêm phấn chấn trước chuyến đi xa hơn 800 cây số về nhà.

Nhóm của Phạm Minh Thuận trước giờ xuất phát

"Lựa chọn đi đêm xuất phát từ kinh nghiệm của những bạn đi trước.Tưởng nguy hiểm nhưng thực tế khá dễ dàng vì đường vắng, dễ chạy xe, có thêm bạn đi cùng hỗ trợ nhau nên rất an tâm. Không riêng tụi em, những ngày cận Tết xe máy về quê ăn Tết chạy sáng đường, biển số đủ các tỉnh thành từ Ninh Thuận trở ra, thậm chí có những bạn ra đến Hà Tĩnh vẫn chọn đi bằng xe máy. Những đêm cuối năm, xe máy "phượt" về quê vui như hội. Thỉnh thoảng mình vẫn có những bạn đường tình cờ rất thú vị" - Thuận chia sẻ.

Tổng thời gian dự kiến cho chuyến đi là khoảng 18h đồng hồ. Để tránh việc phải chạy xe liên tục rất mệt mỏi, nhóm lên kế hoạch đi từ 8h đêm 27 tết, đến 3h sáng hôm sau (28 tết) khi mệt sẽ ngả lưng đâu đó bên các quán cafe võng dọc đường cho lại sức, để khi mặt trời lên sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Cũng tình cờ thú vị, khi nhóm vượt khỏi ngã tư Dầu Dây, Đồng Nai thì có một bạn đường mới. Một cặp vợ chồng trẻ cũng phượt về quê thấy "cùng biển số" nên nhập chung vào trong nhóm, lúc này đã 5 xe và mười người. Rất nhanh mọi người làm quen nhau và phấn khởi tiếp tục cuộc hành trình.

Anh Huỳnh Dương Minh Duy, bạn đồng hành mới của nhóm tâm sự đây là lần đầu tiên anh cùng vợ đi xe máy về nhà. Quê ở Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, anh vào làm việc tại KCN Bình Đường 2, Bình Dương. Do công ty chỉ báo ngày nghỉ tết chỉ trước tết 2 tuần nên anh bị động, không cách nào đặt vé xe về quê kịp. Sau cùng là chọn phương án "phượt" luôn về quê.

"Thực tế chưa đi xa lần nào nên cũng ngại. Nhưng lên mạng thấy mấy anh em trong các hội phượt hướng dẫn tận tình nên cũng thử một chuyến. Đi lần đầu nhưng cũng trang bị đầy đủ như mọi người, có cả áo phản quang để đi đêm cho bớt nguy hiểm. Định sáng 28 Tết mới xuất phát nhưng đêm qua thấy mọi người hào hứng rủ nhau đi cả nên hai vợ chồng chộn rộn rồi quyết định lên đường luôn. Tụi em cũng bám theo nhiều nhóm nhưng các bạn chạy nhanh quá, bám không kịp. Được nhóm này chạy xe từ tốn nên tụi em nhập đoàn luôn" - anh Duy cho biết

Trên suốt chặn đường đi không chỉ riêng nhóm của Thuận mà có hàng chục nhóm khác cũng đi xe máy về. Nhiều nhóm được tổ chức rất bài bản có trưởng nhóm, đồng phục, cờ treo xe... nối đuôi nhau chạy sáng cả Quốc lộ 1. Nhóm của anh Đoàn Công Xanh có 27 xe máy gồm nhiều bạn trẻ quê ở các tỉnh thành từ Phú Yên đến Quảng Ngãi đang đi học và đi làm tại TP HCM. Tổ chức một nhóm lớn trên một chuyến đường xa là rất khó khăn. Xuất phát từ một hội phượt ở Bình Định, định kỳ năm nào nhóm cũng tổ chức các chuyến phượt về quê ăn tết. Bản thân anh Xanh là một kỹ sư xây dựng, làm việc 10 năm tại TP HCM là cũng 10 năm gắn bó với xe máy trên chặn đường về quê ăn tết.

"Thực tế nhóm đã tổ chức các chuyến đi từ 20 tết âm lịch. Cứ 9h đêm là xuất phát. Hôm nay 28 tết là chuyến cuối cùng của nhóm. Để đảm bảo an toàn cho mọi người các chuyến đi đều phân vai rõ ràng người dẫn đường, người chốt hậu, người kiểm soát đội hình, nhắc nhở an toàn, kiểm tra số lượng thành viên. Mỗi khi có ai đó gặp sự cố, hỏng xe thì cả nhóm đều ở lại chờ bạn. Phượt về đón tết mà, phải đảm bảo an toàn và vui vẻ mới được" - anh Xanh chia sẻ.

18h tối ngày 2-2, tức 28 âm lịch Thuận và nhóm bạn về đến đích. Tả tơi sau 22 tiếng bạt mặt với nắng và gió, nhưng ai cũng vui vì về đến nhà kịp Tết. "Đi chậm hơn dự kiến, thay vì 18h thì nay lại mất 22h chạy xe. Vừa đi vừa hóng cảnh, chụp hình selfie nên chậm. Đuối thì có đuối thật nhưng đi mới thấy phong cảnh đất nước mình thật đẹp. Đi miết là ghiền đó anh" - Thuận dí dỏm.

Dừng chân nghỉ ngơi dọc đường.

Ngã lưng tạm bên những quán cafe võng

Các nhóm bạn phượt gặp gỡ trên chặng đường đi

Trãi dài suốt Quốc lộ 1 những ngày giáp tết là hình ảnh những chuyến xe máy vượt hàng trăm cây số đưa người xa quê về nhà sum họp

Nhiều nhóm phượt về quê được tổ chức rất kỹ lưỡng bài bản

Dù mệt nhọc nhưng phần thưởng là những niềm vui khám phá trên toàn chuyến hành trình và sum họp gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Bach Đằng