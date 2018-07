Dám nghĩ, dám làm

25/07/2018 03:48

Vui và tự hào là tâm trạng chung của tập thể lao động tại Công ty TNHH US Pharma USA (USP) khi hay tin anh Bùi Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn (CĐ), vinh dự được LĐLĐ TP xét trao Giải thưởng 28-7. "Sự nhạy bén, nhất là tinh thần nhiệt huyết của Phương đã giúp hoạt động CĐ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, đáp ứng được sự kỳ vọng của ban giám đốc và tập thể lao động. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh ấy xứng đáng được tôn vinh" - ông Ngô Phi Hậu, Giám đốc Công ty USP, nhận xét.

Nhạy bén, sáng tạo

Trong số 6 thủ lĩnh CĐ được xét trao giải năm nay, Phương là người trẻ nhất (34 tuổi). Dù khoảng thời gian làm công tác CĐ không lâu nhưng những đóng góp của chàng trai này đối với tổ chức CĐ, đặc biệt là tập thể lao động, rất đáng nể phục.

Anh kể mình sớm bén duyên với công tác đoàn thể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính hoạt động đoàn thể đã giúp anh trui rèn được bản lĩnh, sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm tổ chức phong trào. Khi vào làm việc tại USP, anh Phương tiếp tục phát huy vai trò thủ lĩnh của mình khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên và sau đó là chủ tịch CĐ cơ sở. Cái khó trong hoạt động CĐ ở một doanh nghiệp (DN) là làm sao triển khai các hoạt động để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vừa đáp ứng được sự kỳ vọng của đoàn viên. Ý thức được điều đó nên Phương đã dày công tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của anh chị em công nhân (CN) để từ đó thiết kế, tổ chức hoạt động cho phù hợp. Chẳng hạn như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Với mong muốn đời sống vật chất lẫn tinh thần của CN ngày một cải thiện, đồng thời ổn định quan hệ lao động tại DN một cách căn cơ, sau giờ làm việc, Phương lên mạng tham khảo Bộ Luật Lao động cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ động đeo bám tình hình DN cũng như khảo sát kỹ đời sống anh chị em CN, Phương đã sớm hoàn tất nội dung TƯLĐTT với những điều khoản tiến bộ, được ban giám đốc và tập thể lao động đánh giá cao. Lướt qua nội dung TƯLĐTT của công ty, chúng tôi thực sự ấn tượng với chính sách chăm lo, đãi ngộ bài bản, căn cơ, có tác dụng động viên NLĐ làm việc. Chẳng hạn, trong thời gian nghỉ chờ việc do thiếu đơn hàng hay những lý do khách quan khác, người lao động (NLĐ) được hưởng 100% tiền lương theo hợp đồng lao động; NLĐ còn được hỗ trợ 100% học phí khi tham gia các khóa học nghề do công ty yêu cầu; 100% NLĐ ở trọ đều được hỗ trợ chi phí thuê trọ, xăng xe...

Chưa dừng lại ở đó, anh khéo léo thuyết phục DN xây dựng chính sách khen thưởng khác để khích lệ NLĐ gắn bó lâu dài. Nhờ vậy, vào dịp sinh nhật hay các dịp lễ Tết, không chỉ NLĐ mà con em họ đều được sự chăm lo tương xứng từ ban giám đốc. "Hỗ trợ DN hoàn thiện chính sách chăm lo, đãi ngộ là cách tôi trả lời với tập thể lao động: vào CĐ thì sẽ được gì. NLĐ được chăm lo tương xứng với đóng góp, họ sẽ thêm gắn bó với nơi làm việc" - Phương bày tỏ.

Anh Bùi Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH US Pharma USA

Lắng nghe và chia sẻ

Dù rất bận bịu với công việc chuyên môn chính là quản lý sản xuất, song điều đáng quý là Phương vẫn dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ với tập thể CN. Tác phong gần gũi ấy đã giúp anh hiểu được NLĐ cần gì, từ đó nghĩ ra cách hỗ trợ thiết thực nhất.

Cách đây không lâu, nhận thấy CN có quá ít thời gian để nghỉ ngơi sau bữa cơm giữa ca, Phương mạnh dạn đề xuất ban giám đốc cho họ thêm 10 phút để có thêm thời gian thư giãn, tái tạo sức lao động. Đề xuất hợp lý này mau chóng được công ty chấp thuận khiến tập thể lao động rất phấn khởi. "Thêm ít phút nghỉ ngơi thôi nhưng điều này rất có ý nghĩa với anh chị em CN. Không phải lo nghĩ quá nhiều về thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp họ ăn uống ngon miệng, tinh thần cũng thoải mái hơn" - Phương nói.

Những lần xuống nhà ăn trong giờ cơm trưa, để ý thấy suất ăn được mang từ bên ngoài đã nguội khiến CN ăn không ngon, anh mạnh dạn đề xuất ban giám đốc cho khởi động lại bếp ăn tập thể. Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, cuối cùng bếp ăn tập thể được hình thành, thực đơn được thay đổi hằng ngày khiến anh chị em CN rất phấn khởi.



Tôi may mắn khi được làm việc ở USP, nơi có lịch sử phát triển lâu dài nên mọi chế độ cho NLĐ được đảm bảo và có nền nếp từ lâu. Cảm ơn anh chị em CN, Ban Chấp hành CĐ, đặc biệt là ban giám đốc, luôn ủng hộ, tạo điều kiện để tôi thực hiện tốt vai trò đại diện" - anh Phương bộc bạch.

