Liên quan đến quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm trong dự thảo Luật BHXH, có đơn vị đề nghị rà soát quy định giảm điều kiện áp dụng đối với các trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động.



Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo. Bộ này lý giải các trường hợp nghỉ hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỉ lệ hưởng lương hưu. Như vậy, nếu áp dụng quy định trên với các trường hợp nghỉ hưu sẽ dẫn đến tình trạng tỉ lệ hưởng lương hưu quá thấp bởi thời gian đóng ngắn, bị trừ tỉ lệ do nghỉ hưu trước tuổi. Theo Bộ LĐ-TB- XH, mức lương hưu quá thấp sẽ không có nhiều ý nghĩa khi lao động nam có 15 năm đóng BHXH thì tỉ lệ hưởng lương hưu là 33,75%. Nếu người lao động (NLĐ) nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi thì bị trừ 10%, tỉ lệ hưởng lương hưu chỉ còn 23,75%.



Báo cáo giải trình nêu rõ, một số bộ, ngành đề nghị quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Ngoài ra, cần bổ sung quy định NLĐ có đủ 30 năm đóng BHXH trở lên đối với nữ, 35 năm đóng bảo hiểm trở lên đối với nam mà có yêu cầu thì được hưởng lương hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định.

Mặt khác, có đơn vị cho rằng cần nghiên cứu sửa đổi mở thêm về chế độ nghỉ hưu và mức hưởng lương theo hướng không khống chế tuổi nghỉ hưu (không quy định điều kiện về tuổi), lương hưu được tính theo số năm tham gia đóng BHXH. Bộ LĐ-TB-XH cho rằng chế độ hưu trí hay còn được gọi là chế độ bảo hiểm tuổi già là một trong các chế độ của chính sách BHXH nhằm bảo đảm nguồn thu nhập hằng tháng cho NLĐ.

Theo nguyên lý và thông lệ các nước khi xây dựng chế độ hưu trí đều quy định NLĐ để được hưởng lương hưu hằng tháng thì phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện về tuổi đời và điều kiện về thời gian đóng BHXH. Quy định này bảo đảm sự hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng chế độ BHXH của NLĐ, từ đó bảo đảm an toàn và cân đối quỹ BHXH trong dài hạn.